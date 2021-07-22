الأزهر يشرح «قصة الأضحية».. ذكرى امتثال الخليل وإسماعيل لأمر الله

نشرت صفحة الأزهر الشريف فيديو للمشيخة حول قصة الأضحية وسرد الفيديو كيف جاءت سنة الأضحية من خلال امتثال الخليل إبراهيم وابنه النبي اسماعيل لأمر الله بعدما رأى نبي الله إبراهيم رؤيا بأنه يذبح ابنه ثم تم الفداء من السماء بكبش عظيم.

قصة الأضحية

وبحسب الفيديو الذي تناول قصة الأضحية فإنه بعد أن هاجر إبراهيم عليه السلام من بلاد قومه، سأل ربه أن يهب له ولدا صالحا، فبشره الله تعالى بغلام حليم وهو إسماعيل عليه السلام، وحينما كبر إسماعيل وبلغ السعي ورافق أباه في شئونه ويعينه على مصالحه، كان الامتحان والابتلاء، حين رأى الخليل في المنام أنه يؤمر بذبح ولده، فما كان من الخليل إلا أن امتثل لأمر ربه عارضا ذلك على ولده إسماعيل الذي كان موقفه الطاعة والرضا والاستسلام.

وتابع فيديو مشيخة الأزهر: «استسلم النبيان لأمر الله ورضى الغلام بالذبح ورضي الأب بتنفيذ الأمر، حتى جاء النداء أن يا إبراهيم قد صدقت أي قد فعلت ما أمرت به، ثم جاء الفداء من السماء كبش من الضأن فداء لإسماعيل وسنة إلى يوم القيامة».

آداب الأضحية

من جانبها كانت نشرت دار الإفتاء بعض آداب وأحكام الأضحية، موضحة أنه فيما يتعلق بموضوع حكم الذبح ثاني أيام العيد أو وقت الذبح عموما، فإن وقت الأضحية من شروطها، أنه يدخل وقت ذبح الأضحية بعد طلوع شمس اليوم العاشر من ذي الحجة بعد دخول وقت صلاة الضحى ومُضي زمانٍ من الوقت يسع صلاة ركعتين وخطبتين خفيفتين، وينتهي بغروب شمس اليوم الثالث من أيام التشريق، أي أن أيام النحر أربعة: يوم العيد وثلاثة أيام بعده.

وأكدت دار الإفتاء أنّه يستحب اختيار الأضحية كثيرة اللحم رعاية لمصلحة الفقراء والمساكين، ويجزئ في الأضحية الشاة عن واحدة والبدنة «الجمل أو الناقة»، والبقرة أو الجاموس تجزء كل منهما عن سبعة، شرط ألا يقل نصيب الواحد للأضحية حينئذ عن السبع.