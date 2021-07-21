راغب علامة: حزنت من وصية والدتي.. وأعشق البطاطس المحمرة وزيت الزيتون

كشف المطرب اللبناني، راغب علامة، عدد من أسرار حياته خلال استضافته في برنامج «سهرانين» تقديم الفنان أمير كرارة، والمذاع على قناة ON، إذ أوضح أنه تربي وسط أسرة بسيطة مكونة من 8 أشقاء، 5 أولاد و3بنات، لافتا إلى أنهم تربوا في منزل مكوّن من غرفتين فقط، لكن كانت الحياة «فيها بركة»، على حد وصفه.

وأضاف «راغب»، أنه كان مرتبطًا بشكل كبير بوالديه، وشعر بالحزن لوصية والدته بعد وفاتها حيث أنها أوصت أن يتم توزيع كل أغراضها الخاصة من ذهب وأثاث، لأنه كان يريد الاحتفاظ بكل شيء يذكره بها، لافتًا إلى أنه نفّذ الوصية.

راغب علامة يكشف علاقته بنجله

كما تطرق راغب علامة لعلاقته بنجله والذي يعمل طبيبًا، موضحًا أن نجله خالد هو الذي يهتم بصحته وبرنامجه الغذائي: «أحب جدًا البطاطس المحمرة والزيت زيتون، ولكن خالد منعني، لذلك أتناول كل ما يمنعني عنه دون علمه، ورغم ذلك أحاول أن أحافظ علي نظامي الغذائي وصحتي».

راغب علامة ضيف «سهرانين» ثاني وثالث أيام العيد

ويحل المطرب اللبناني راغب علامة ضيفًا على برنامج «سهرانين»، الذي يقدمه الفنان أمير كرارة على قناة ON، ثاني وثالث أيام عيد الأضحى المبارك، في تمام الساعة التاسعة مساء.

ويتحدث «علامة» خلال البرنامج عن مسيرته الفنية، وعلاقته بعدد من نجوم الفن، والمواقف الطريفة التي جمعته ببعضهم، على رأسهم الفنانة فيفي عبده التي غضبت منه بسبب جملة سمعتها منه بشكل غير صحيح.

كما يروى ذكرياته مع والدته، وأبرز أحداث الطفولة، كما يقدم العديد من الأغنيات، بتوزيع أوركسترا سينيكوب بقيادة المايسترو جورج قلتة.