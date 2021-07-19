زلزال بقوة 4.9 درجة على مقياس ريختر يضرب غرب دير الزور السورية

ضربت هزة أرضية بقوة 4.9 درجة على مقياس ريختر، فجر اليوم، غرب دير الزور الواقعة في شرقي سورياعلى عمق 10 كيلو مترات، فيما شعر بالهزة عدد من سكان المناطق من سوريا وغرب العراق وأجزاء من شرق الأردن، وفقا لما ذكرته شبكة «روسيا اليوم» الإخبارية الروسية.

مصرع سوريين اثنين جراء تصادم سيارتين في اللاذقية

وفي سياق آخر، لقى سوريين اثنين مصرعهما وأصيب 5 آخرون بينهم طفلة «8 سنوات»، نتيجة تصادم سيارتين على اوتستراد بيت ياشوط بريف جبلة في اللاذقية الواقع على الساحل الشرقي للبحر الأبيض المتوسط.

وقال مدير «مستشفى جبلة الوطني»، الدكتور قصي الخليل، أمس الأحد، إن المستشفى استقبل 7 حالات جراء الحادث منها اثنتان بحالة وفاة لرجل «60 عاماً» وامرأة «50عاماً»، وفقا لما ذكرته وكالة الأنباء السورية الرسمية «سانا».

وأشار الخليل، إلى أن المستشفى استنفر كوادره كاملة لاتخاذ الإجراءات الإسعافية المطلوبة، موضحا أنه تم نقل حالتين من المصابين الـ5 إلى مستشفيات اللاذقية لاستكمال العلاج وبقاء 3 حالات في«جبلة» حالتهم الصحية مستقرة بشكل عام.

وفي السعودية، أصدر «المركز الوطني للأرصاد»، تنبيها بشأن حالة الطقس اليوم بمحافظتي ينبع وبدر من محافظات منطقة المدينة المنورة، تضمن سحبا رعدية ممطرة تشمل تأثيراتها نشاطاً في الرياح السطحية وتدنياً في مدى الرؤية.

وأشار «المركز الوطني للأرصاد»، إلى أن الحالة تستمر حتى الساعة الـ 11 مساء بالتوقيت المحلي «10 مساء بتوقيت مصر».

هطول أمطار على منطقة القصيم والطائف في المملكة العربية السعودية

وكانت أمطار خفيفة إلى متوسطة هطلت أمس الأحد، على منطقة القصيم وسط شمال البلاد، شملت محافظات: عنيزة والرس والبدائع والمذنب والخبراء ورياض الخبراء وأجزاء متفرقة من محافظات ومراكز المنطقة، وفقا لما ذكرته وكالة الانباء السعودية الرسمية «واس».

كما هطلت مساء أمس الأحد، أمطار من خفيفة إلى متوسطة على محافظة الطائف غربي السعودية، شملت أحياء: الوسام وطريق الملك فهد الدائري، وشهار، وطريق الشفا السياحي، والفيصلية، وشبرا.