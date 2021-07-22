يسرا: سعاد حسني ضربت أحمد زكي قلم وقعتله ضرس العقل في «الراعي والنساء»

تحدثت الفنانة يسرا، عن مشاركتها في فيلم «الراعي والنساء» مع الفنانة سعاد حسني، موضحةً: «رحنا وقعدنا 3 أشهر في الفيوم مرجعتش فيهم القاهرة إلا مرة واحدة، كنا بنصور في بيت بتاع ناس صحابنا، الجو كان برد جدا، والحر كان حر، لكن الأمر كان مختلف في البيت بسبب هندسته وكان في نسمة».

وأضافت خلال حوارها مع الإعلامي رامي رضوان، في حلقة الأربعاء، من برنامج «مساء dmc»، الذي يعرض عبر شاشة «dmc»، أن الفيلم كان من بطولة الراحل أحمد زكي وإخراج المخرج علي بدرخان: «وقتها كان فيه يوم اسمه يوم الأقلام العالمي، لأني ضربت أحمد زكي 6 أقلام، وهو أخد قلم من سعاد، وميرنا أخدت قلم من سعاد، وهو ضربني قلم، وكلهم في نفس اليوم، وكنت بضربه بالراحة عشان عارفة أنه بيضرب بجد، ولما خلصنا تصوير وضرب، لقيته بيقول لي إن ضرس العقل وقع بسبب قلم سعاد حسني، أما ميرنا فوشها وودانها كانت حمرة».

وواصلت: «في فيلم نزوة ضربنا بعض أنا وأحمد زكي علقة بجد، وتاني يوم كان ضهري كله أزرق ومقدرتش أقوم من السرير».

ولفتت إلى أن مشهد «زق العربية» مع الفنانة سعاد حسني، ضمن أحداث فيلم «الراعي والنساء» جرى تصويره في 4 أيام: «زقينا العربية وقلنا الجملة الأولى وقررت إنها مش هتكمل، وقالت بكرة، تاني يوم قلنا جملتين وقالت بس، ولما وصلنا رابع يوم انتهى المشهد، وكل ده حصل لأن ضهرها كان بيوجعها.. كل يوم كنا بناكل سمك في المشهد ومكنتش أقدر أزعل منها، وكانت حاسة إن ده أخر فيلم ليها، ومكنتش كويسة صحيا، مكنتش مبسوطة، وضهرها كان واجعها جدا وشعرت بألم غير عادي».