يسرا: فيه ناس بقت نجوم من السوشيال ميديا في 5 دقايق لكن ملهمش تاريخ

قالت الفنانة يسرا، إن فيلم «ليلة العيد»، تم تصويره في جزية الذهب وجزيرة بين البحرين، ولكنه لن ينزل هذا العيد، لافتة إلى أن فريق العمل بالفيلم، تتعامل معه لأول مرة من بينهم سيد رجب وعبير صبير ونجلاء بدر وسميحة أيوب وأحمد صالح وهنادي مهنا، موضحة أن الفيلم يتحدث عن المرأة المعيلة والقهر الذي تتعرض له، وهو من إخراج سامح عبدالعزيز وإنتاج أحمد السبكي.

وأضافت، خلال حوارها مع الإعلامي رامي رضوان، في حلقة الأربعاء، من برنامج «مساء dmc»، الذي يعرض عبر شاشة «dmc»: أن الفيلم يحكي ليلة العيد وكل تفاصيله تدور في ليلة العيد، موضحة أنها تثق في العمل في المخرج سامح عبدالعزيز مبينة أنه يرى الجمال في كل مشهد ولقطة فنية.

وتابع الفنانة يسرا: «السوشيال ميديا مبقتش مستعملة زي المفروض ما كانت تستعمل لمعرفة معلومة صحيحة والناس تكلم بعضها عليها وتفيد المجتمع اللي بتعيش فيه، بس دلوقتي فيه ناس قاعدة ماوراهش حاجة تعملها، وده مش بس في مصر، ده موجود حتى في أمريكا، فيه مناخ بيخلي ناس بتشمت فيك ومشاكل وشحن، وإحنا مكناش كده، والحياة كانت أبسط وألذ وأنضف، بس أنت دلوقتي عامل حساب واحد ماشي ممكن يصورك وأنت مضايق، السوشيال ميديا ليها وجه مضيئ مقدرش أنكر برضه، فيه ناس بقوا نجوم من السوشيال ميديا في 5 دقائق بس ملهمش تاريخ فني ومتعبوش في الشغلانة، أنا كنت ببني الاستديو مع يوسف شاهين وكنت مبسوطة إني بعمل كده».

وأكدت الفنانة يسرا أن هناك أشخاصا يستخدمون السوشيال ميديا بشكل خاطئ ثم يندمون بعدها، وبينت أنها تحب إشراك الشباب معها في المسلسلات، ومن بينهم النجمة الشابة جميلة عوض مواصلة: «بنبسط لما يبقى معايا شباب صغيرين ويخدوا الفرصة ويحققوا نفسهم وبنبقى صحاب مع بعض وبكون أمهم في لحظات وأنا بحب اشتغل مع ناس بتحب الشغل وبتدي مجهود في الحاجة، باسل الخياط محترم ونضيف وكلاس ومحترف جدا والحمدلله التوليفة مع الشباب بتنجح».