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صاحب مول بالإسكندرية بعد أزمة حمو بيكا مع البرندات: «هو مغلطش»

أبو زيد: بيكا مضى على شروط مكونة من 14 صفحة والتزم بيها

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كيرلس مجدى
02:36 ص | الخميس 22 يوليو 2021
حمو بيكا أثناء امضاء العقود

حمو بيكا أثناء امضاء العقود

أزمة جديدة برزت لمؤدي المهرجانات حمو بيكا، بعدما دخل في صراع مع عدد من مستأجري المحال فى أحد المولات الشهيرة بمنطقة المحمودية بالإسكندرية، «براندات عالمية»، حيث أعرب عدد منهم عن عزمهم فسخ التعاقد مع إدارة المول بسبب إعلان «بيكا» عن إقامة كافيه ومطعم بالمول المزعم افتتاحه خلال الشهور المقبلة.

صاحب انتفاع المول يوضح أزمة حمو بيكا مع البرندات

أكد أحمد أبو زيد، صاحب حق انتفاع المول الشهير على طريق المحمودية شرق الإسكندرية، أن عددا من مستأجري المحلات بالمول، أبلغوه برغبتهم في الانسحاب بعد الإعلان عن مطعم وكافيه حمو بيكا، وهو الأمر الذي شكل الأزمة.

صاحب انتفاع المول: بيكا التزم بكل الشروط

وأضاف «أبو زيد»، لـ «الوطن»، أن الإدارة لا يمكن أن تخضع لتلك الضغوطات مؤكدا أن حمو بيكا، وقع على شروط عدة بلغ عددها 14 صفحة، والتزم بكل الشروط، أبرزها التصميمات العامة للمكان والديكور وتصميم البرند الخاص به، وفقاً لشروط التعاقد.

كيفية حل أزمة حمو بيكا مع برندات مول شهير بالإسكندرية

وأوضح أنه يأمل في حل الأزمة من خلال المحادثات مع تلك البرندات التي شكلت 60% من محلات المول من أصل 75% تم استأجرهم، إلا أن برندا واحدا منهم قد عقد العزم على فسخ التعاقد في حال بقاء حمو بيكا، بينما المفاوضات مستمرة مع الباقي، وهو الذي يمهد للحل في حال وضع ضمانات لهم على التزام مؤدي المهرجانات بسياسات المكان.

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