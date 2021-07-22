أستاذ مناعة ببريطانيا: لا بوادر إغلاق بالمملكة المتحدة.. واللقاح قلل الوفيات

قال الدكتور ياسر الشربيني، أستاذ المناعة بجامعة نتونجهام بالمملكة المتحدة بريطانيا، أنَّ الوضع الصحي في بريطانيا فيما يتعلق بفيروس كورونا «كوفيد -19»، مطمئنا وليس خطيرًا، مضيفاً أنَّ الأمر يسير بصورة جيدة و طبيعية، خاصة فيما يتعلق بالتطعيمات، لافتًا إلى أنَّ نسب التطعيمات تتجاوز الـ60% حتى الآن فيما يتعلق بالجرعة الثانية للقاح، مؤكّداً أنَّ التوسع من قاعدة التطعيمات ساهمت في الحد من خطورة المرض وتقليل عدد الوفيات الناتجة عن الإصابة بالمرض بخلاف الموجات السابقة، حيث أن معدل الوفيات 50 حالة بالنسبة لـ50 ألف إصابة بالمرض.

الشربيني: تقليل قيود حظر كورونا والكمامة إجبارية في المواصلات العامة

و فيما يتعلق بظهور كورونا جديد نتيجة الخفافيش في جامعة نوتنجهام ببريطانيا، أوضح أستاذ المناعة في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، أنَه لا توجد أي معلومات مؤكّدة به حتى الآن أو ببانات من الجهات المختصة، لافتًا إلى أنَّه ما يتعلق بمستجدات كورونا يتم الإعلان و الكشف عنها مباشرة، مؤكّدًا أنَّ الوضع مستقر الآنـ ولا توجد خطورة هذه المرحلة بمثيلتها في الموجات السابقة.

وأكّد أستاذ المناعة بجامعة نوتنجهام بالمملكة المتحدة، أنَّ هناك بعض القرارات بشأن تقليل بعض القيوم المتعلقة بتطبيق الإجراءات الإحترازية للوقاية من فيروس كورونا، باستثناء الالتزام بالاستمرار في تطبيق الإجراءات المتعلقة بارتداء الكمامة طوال فترة التواجد خارج المنزل خاصة في المواصلات العامة، لافتا إلى أنَّه يجب على الجميع السرعة بضرورة التسجيل للحصول على لقاح كورونا وذلك للوقاية من الإصابة بالمرض وتقليل حدة الأعراض.

وشدد على ضرورة اتباع كل الإجراءات المجابهة لتفشي المرض خاصة في الأماكن التي تشهد زيادة في معدلات الإصابة، إلى جانب السرعة للحصول على التطعيم، لافتا إلى أنَّ فيروس كورونا مستمر لفترة وذلك حتى إيجاد علاج فعّال له، موضحًا أنَّه الفترة المقبلة يجب على الجميع أن يحقق نسب ومعدلات في التطعيمات تتجاوز الـ60% من أعداد المواطنين.