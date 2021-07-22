طقس اليوم.. انكسار الموجة الحارة وانخفاض ملحوظ في درجات الحرارة

قال الدكتور محمد علي فهيم، رئيس مركز معلومات تغير المناخ بوزارة الزراعة، إنَّ اليوم الخميس سيشهد بداية انفراجة في درجات الحرارة تبدأ شمالاً، وذلك بسيطرة كتلة هوائية شمالية باردة تعمل على كسر الموجة الحارة الطويلة لتصبح تحت 37 درجة مئوية وتمتد مع تقدم النهار لمعظم مناطق الدلتا والقاهرة.

طقس معتدل ليلاً حول الـ23 درجة مئوية

وأوضح أنَّه سيحدث انكسار كبير في درجات حرارة الليل ليكون الطقس معتدلاً حول الـ32 درجة مئوية، كما تمتد سيطرة الكتلة الباردة لتشمل كل الجمهورية غداً الجمعة عدا مناطق جنوب الصعيد والتي تقع تحت سيطرة منخفض السودان الموسمي، متوقعاً سيطرة الموجة الحارة مرة ثانية.

أسباب الموجة الحارة

وأرجع «فهيم»، أسباب الموجة الحارة التي مرت بها البلاد خلال الأيام الماضية إلى تعمق منخفض الهند الموسمي على شمال البلاد وتعمق منخفض شمال السودان على مناطق جنوب الصعيد، ما نتج عنه ارتفاعاً قياسياً في درجات الحرارة الايام الماضية

وطالب «فهيم»، مع بداية الموجه الثانية من الموجة الحارة الالتزام بالحد من خروج الأطفال وكبار السن في الشوارع نهاراً وشرب كمية كبيرة من المياه، والإكثار من تناول الخضروات والفواكه وتقليل تناول الأطعمة الحادقة والكافين للاحتفاظ بسوائل الجسم، كذلك عدم التعرض للشمس المباشرة ويكون اللبس من القطن ويغطي اليدين مع ارتداء اغطية رأس بيضاء، مع خفض المجهود البدني قدر الإمكان.

توصيات زراعية لتلافي آثار الموجه الحارة

أما التوصيات الزراعية، فأوضح إنه سيحدث انخفاضاً لمعدلات التحجيم الطبيعي في الزيتون والرمان والمانجو والبرتقال والبلح بالإضافة إلى «لوز» القطن، وهو ما يتطلب التدخل بمركبات التحجيم وهي سترات ونترات البوتاسيوم ولتجانس التلوين يستخدم ثيوسلفات البوتاسيوم بمعدل من اربعة الى خمسة للتر، كم ا سيحدث ضعف لمعدلات النمو في المحاصيل المشتولة حديثاً مثل الطماطم والفلفل والقرعيات بسبب زيادة الطاقة الحرارية وبالتالي من الضروري تكثيف التعامل بمحفزات النمو من طحالب وأحماض امينية مثل البرولين ونترات ماغنسيوم، مع تقريب فترات الري والبعد عن الري وقت الظهيرة.