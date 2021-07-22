إصابة شقيقين بطلقات نارية لرفضهما دفع إتاوة بأسيوط

أصيب شقيقان بطلق ناري إثر تعدى بلطجية عليهما بسلاح ناري خرطوش، لرفضهما دفع إتاوة بدعوى تأمين المنطقة لهم بعزبة الجاحر، التابعة لقرية عرب مطير بالبداري، في محافظة أسيوط.

وتلقى اللواء أسعد الذكير مدير أمن أسيوط، إخطارًا من مأمور مركز شرطة البداري، يفيد بوصول بلاغ لغرفة عمليات النجدة من المستشفى المركزي بوصول كل من وليد حسني عبد الهادي، 42 سنة، وشقيقه «محمد»، 39 سنة، مصابان بطلق ناري، وجاري عمل الإسعافات اللازمة.

وعلى الفور، انتقل فريق من مباحث المركز، وبالفحص وسؤال المصابين، ذكرا أنهما حال سيرهما بالشارع وعودتهما للمنزل فوجئا بمجهولين يقطعان عليهما الطريق، ويطلبان منهما دفع إتاوة بدعوى تأمين المكان، وعندما رفض الشقيقان قام المجهولان بالتعدي عليهما بسلاح ناري كان بحوزتهما، ولاذا بالفرار، ونفى الشقيقان معرفتهما بشخصية المجهولين.

جاري تحرير المحضر اللازم واستكمال الإجراءات القانونية اللازمة.