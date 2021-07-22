توافد المواطنين على حديقتي الأورمان والأسماك..الزراعة: الدخول بـ5 جنيه

تواصل حديقتي الأورمان والأسماك استقبال المواطنين، لقضاء إجازة عيد الأضحى المبارك لليوم الثالث على التوالي، وتبلغ سعر تذكرة الدخول 5 جنيه، وتتابع إدارة الحديقتين تطبيق الإجراءات الاحترازية بتوفير أجهزة الكشف عن الحرارة ومنع الازدحام وارتداء الكمامات، مع توفير كافة وسائل الراحة والترفية للمواطنين.

يأتي ذلك في إطار الالتزام بقرارات مجلس الوزراء، وتوجيهات السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضي باتخاذ كافة الإجراءات الاحترازية للوقاية من فيروس كورونا.

وتقام حديقة الأورمان بالجيزة على مساحة 28 فدان، أنشئت عام 1873 وتضم على أكثر من 1200 من الأشجار والنخيل الأثرية والنادرة، أما حديقة الأسماك أو حديقة الجبلاية بالزمالك، والتي أنشئت عام 1867، تقام على مساحة 9.5 أفدنة.

وتعد حديقة الأسماك من أفضل الحدائق، وتتكون من مدخل من فتحتين تشبه فتحة خياشيم السمك وخلفها منطقة البهو، وفي جانب الفتحتين يوجد زعنفتان جانبيتان خلفهما ممرات الحديقة الأربعة.