آلات زراعية وري حديث وشون جديدة.. طفرة تنموية في قطاع الزراعة بالفيوم
كتب:
أسماء أبو السعود
03:32 م | الأربعاء 21 يوليو 2021
آلات زراعية وري حديث وشون جديدة.. طفرة تنموية في قطاع الزراعة بالفيوم
قال الدكتور أحمد الأنصاري محافظ الفيوم، إنّ قطاع الزراعة شهد طفرة تنموية خلال الـ 7 سنوات الأخيرة، بفضل الجهود المبذولة من قبل القيادة السياسية للدولة، مُمثلة في الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية، من خلال الارتقاء بهذا القطاع المهم الذي يعمل به شريحة كبيرة من المواطنين، فضلاً عن أن مصر بلد زراعي بالمقام الأول، موضحاً أنه تم دعم محطات الميكنة الزراعية بمركزي إطسا وطامية بالمعدات الحديثة، إضافة لتوفير عدد 104 آلة زراعية متنوعة تم توزيعها على 5 جمعيات بالمحافظة.
دعم وحدات الميكنة الزراعية ومد الجمعيات بــ 104 آلة لتسوية الأراضي
وأوضح محافظ الفيوم، في بيان صحفي، اليوم، أنّ الآلات الزراعية ضمت آلات دراس وتذرية، ومحاريث دوراني ومحاريث تحت التربة، ومقطورات لنقل المعدات، وآلات رش ظهرية، وآلات حصاد وتربيط القمح، وحصادات ترددية، وجرارات بالملحقات، وآلات رش هيدروليكية، وآلات جمع وتقليم الزيتون، وبلانترات هوائية، وآلات لجني القطن، وآلات لتقليع البنجر.
إنشاء وتطوير 14 صومعة وشونة بقدرة استيعابية تزيد عن 201 ألف طن
وأضاف المحافظ أنّ محافظة الفيوم تمتلك عدد 14 صومعة وشونة وهنجراً لتخزين الغلال، والقضاء على الفاقد الكمي والنوعي للحبوب، بقدرة استيعابية تصل إلى 201 ألف و340 طناً، تشمل صوامع قصر الباسل بمركز إطسا، وصوامع طامية، التابعة للشركة المصرية القابضة للصوامع والتخزين، وشونتي العزب وأبشواي وصوامع مدينة الفيوم التابعة لشركة مطاحن مصر الوسطى، كما شملت شون وهناجر بنك التنمية والائتمان الزراعي، شون سيلا، ومطرطارس، وعزبة قلمشاه، والشواشنة، وبني عتمان، وهناجر دمو، وودانيال، وتطون، وطامية.
43 ألف و418 فداناً تستخدم وسائل الري الحديث
وفيما يخص الأراضي الزراعية التي يتم زراعتها بالأساليب الحديث وتروى عن طريق الرش والتنقيط، أوضح محافظ الفيوم أنه يتم ري 43 ألف و418 فداناً بواسطة وسائل الري الحديث، بواقع 828 فداناً بزمام الفيوم، و801 فداناً بزمام مركز سنورس، و14 ألف 628 فداناً بزمام طامية، و13 ألف و64 فداناً بزمام إطسا، و14 ألف و97 فداناً بزمام يوسف الصديق، حيث تُساهم منظومتي الزراعة والري الحديث في تقليل استخدام التقاوي بنسبة 25%، وزيادة الإنتاج بنسبة 30%، وزيادة المساحة المنزرعة من خلال تبطين المجاري المائية بنسبة 10%، وتقليل استخدام مياه الري بنسبة 40%، لافتاً إلى أنه قد تم تبطين وتأهيل المجاري المائية بطول 88,594 كم، لتخدم 44 ألف و730 فداناً.