آلات زراعية وري حديث وشون جديدة.. طفرة تنموية في قطاع الزراعة بالفيوم

قال الدكتور أحمد الأنصاري محافظ الفيوم، إنّ قطاع الزراعة شهد طفرة تنموية خلال الـ 7 سنوات الأخيرة، بفضل الجهود المبذولة من قبل القيادة السياسية للدولة، مُمثلة في الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية، من خلال الارتقاء بهذا القطاع المهم الذي يعمل به شريحة كبيرة من المواطنين، فضلاً عن أن مصر بلد زراعي بالمقام الأول، موضحاً أنه تم دعم محطات الميكنة الزراعية بمركزي إطسا وطامية بالمعدات الحديثة، إضافة لتوفير عدد 104 آلة زراعية متنوعة تم توزيعها على 5 جمعيات بالمحافظة.

دعم وحدات الميكنة الزراعية ومد الجمعيات بــ 104 آلة لتسوية الأراضي

وأوضح محافظ الفيوم، في بيان صحفي، اليوم، أنّ الآلات الزراعية ضمت آلات دراس وتذرية، ومحاريث دوراني ومحاريث تحت التربة، ومقطورات لنقل المعدات، وآلات رش ظهرية، وآلات حصاد وتربيط القمح، وحصادات ترددية، وجرارات بالملحقات، وآلات رش هيدروليكية، وآلات جمع وتقليم الزيتون، وبلانترات هوائية، وآلات لجني القطن، وآلات لتقليع البنجر.

إنشاء وتطوير 14 صومعة وشونة بقدرة استيعابية تزيد عن 201 ألف طن

وأضاف المحافظ أنّ محافظة الفيوم تمتلك عدد 14 صومعة وشونة وهنجراً لتخزين الغلال، والقضاء على الفاقد الكمي والنوعي للحبوب، بقدرة استيعابية تصل إلى 201 ألف و340 طناً، تشمل صوامع قصر الباسل بمركز إطسا، وصوامع طامية، التابعة للشركة المصرية القابضة للصوامع والتخزين، وشونتي العزب وأبشواي وصوامع مدينة الفيوم التابعة لشركة مطاحن مصر الوسطى، كما شملت شون وهناجر بنك التنمية والائتمان الزراعي، شون سيلا، ومطرطارس، وعزبة قلمشاه، والشواشنة، وبني عتمان، وهناجر دمو، وودانيال، وتطون، وطامية.

43 ألف و418 فداناً تستخدم وسائل الري الحديث

وفيما يخص الأراضي الزراعية التي يتم زراعتها بالأساليب الحديث وتروى عن طريق الرش والتنقيط، أوضح محافظ الفيوم أنه يتم ري 43 ألف و418 فداناً بواسطة وسائل الري الحديث، بواقع 828 فداناً بزمام الفيوم، و801 فداناً بزمام مركز سنورس، و14 ألف 628 فداناً بزمام طامية، و13 ألف و64 فداناً بزمام إطسا، و14 ألف و97 فداناً بزمام يوسف الصديق، حيث تُساهم منظومتي الزراعة والري الحديث في تقليل استخدام التقاوي بنسبة 25%، وزيادة الإنتاج بنسبة 30%، وزيادة المساحة المنزرعة من خلال تبطين المجاري المائية بنسبة 10%، وتقليل استخدام مياه الري بنسبة 40%، لافتاً إلى أنه قد تم تبطين وتأهيل المجاري المائية بطول 88,594 كم، لتخدم 44 ألف و730 فداناً.