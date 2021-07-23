اليوم.. انتهاء أيام التشريق وعيد الأضحى ومناسك الحج وذبح الأضحية

يحتفل المسلمون في مشارق الأرض ومغاربها اليوم الجمعة، باليوم الثالث من أيام التشريق وهو اليوم الثالث عشر من ذي الحجة لعام 1442 هجريا، وبغروب شمس هذا اليوم ينتهي عيد الأضحى المبارك ومناسك الحج، والموعد الشرعي المحدد لذبح الأضحية.

إتمام مناسك الحج

وبحسب دار الافتاء المصرية، فإن يوم العاشر من ذي الحجة هو يوم النحر، والأيام من الحادي عشر وحتى الثالث عشر من ذي الحجة هي المعروفة بأيام التشريق، حيث يبقى الحاج بمنًى حتى إذا زالت الشمس عن وسط السماء ظهرًا من أول أيام التشريق ذهب إلى رمي الجمرات، ويرمي كل جمرة بسبع حصيات، وتكون الحصاة بقدر حبة الفول أو النواة، ويراعي الترتيب بين الجمرات، فيبدأ بالجمرة الأولى، ثم الوسطى، ثم جمرة العقبة الصغرى، فيكون مجموع ما يرميه في اليوم الواحد إحدى وعشرين حصاة، ثم يبيت بمنًى، حتى إذا زالت الشمس من اليوم الثاني من أيام التشريق (اليوم الثاني عشر من ذي الحجة) ذهب لرمي الجمرات أيضًا، وأن تعجل واكتفى بيومين نزل مكة بعد يومين فقط من رمي الجمرات، ولا يبقى إلى اليوم الثالث، وإن لم يتعجل بات بمنًى الليلة الثالثة، حتى إذا زالت الشمس من اليوم الثالث من أيام التشريق (اليوم الثالث عشر من ذي الحجة) ذهب لرمي الجمرات، وبعد رمي الجمرات ينزل الحاج مكة لطواف الوداع، وبهذا يكون قد أدى نسكه.

آخر موعد لذبح الأضحية

وبحسب دار الافتاء فإنه بعد غروب شمس هذا اليوم ينتهي الوقت المحدد شرعا لذبح الأضحية، وهو قول الشافعية الذين استندوا على قول النبي صل الله عليه وآله وسلم: «كُل أَيَّامِ التَّشْرِيقِ ذَبَحٌ» أخرجه ابن حبان، كما قال الإمام الشافعي: "فإذا غابت الشمس من آخر أيام التشريق ثم ضحى أحد فلا ضحية له".