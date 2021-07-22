«الزراعة»: ذبح 15 ألف أضحية بـ«المجان» داخل المجازر الحكومية

أعلنت وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، استمرار حالة الطوارئ القصوى في كافة القطاعات الخدمية التابعة للوزارة ومعاملها، فضلاً عن المجازر، وبلغ إجمالي مذبوحات الأضاحي من الأبقار والجاموس والجمال والأغنام والماعز، والتي استقبلتها المجازر من المواطنين على مستوى الجمهورية خلال اليوم الأول والثاني لعيد الأضحى 2021 نحو 15 آلاف و500 رأس جرى ذبحها بالمجان تحت لإشراف بيطري كامل للتأكد من سلامة الأضحية.

وفقاً لتقرير من هيئة الخدمات البيطرية التابعة لوزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، جاءت محافظة الجيزة في المركز الأول تليها الإسكندرية ثم البحر الأحمر والشرقية القاهرة وكفر الشيخ، ولا يزال الذبح مستمرًا حتى نهاية اليوم في المجازر الحكومية، والتي تقدم للمواطنين خدمة الذبح والفحص الطبي للأضاحي مجانًا، بالإضافة إلى الإشراف الطبي للتأكد من سلامة الأضحية خلال أيام عيد الأضحى المبارك، وذلك للحد من الذبح في الشوارع لحماية البيئة من التلوث وحفاظًا على صحة المواطنين.

من جانبها لا تزال غرفة العمليات بالإدارة المركزية لحماية الأراضي تواصل مع مديريات الزراعة والإدارات الزراعية بالمحافظات، العمل لمنع التعدي على الأراضي الزراعية، واستقبال الشكاوي والتفاعل معها في حينه، وأكدت الوزارة إزالة كافة حالات التعدي على الاراضي الزراعية التي وقعت خلال أيام العيد، والتي تخطت الـ50 حالة تعدي جرى إزالتها بالكامل واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة ضد المتعديين.

ومن جانبها استمرت المعامل التابعة لمركز البحوث الزراعية والمعمل المركزي لتحليل متبقيات المبيدات والعناصر الثقيلة في الأغذية، والمعمل المركزي للمبيدات، ومعامل معهد بحوث الصحة الحيوانية، في آداء مهامها بشكل طبيعي طوال فترة الإجازة، بكامل طاقته، واستقبال العينات، وذلك حتى لا يجرى التسبب في تعطيل عمليات التصدير ومساعدة الجهات الرقابية بمواصلة أعمالها أثناء أجازة العيد، والحفاظ على سلامة الأغذية، كما استمر العمل أيضًا بالإدارتين المركزيتين لإنتاج التقاوي، وفحص واعتماد التقاوي، ومحطات الإعداد والغربلة على مستوى الجمهورية، وخاصة في حقول إنتاج الذرة.