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ذبح 522 أضحية بالمجان بمجازر الغربية في أول أيام عيد الأضحى

كتب:

رفيق محمد ناصف وأحمد فتحي
04:53 م | الأربعاء 21 يوليو 2021
ذبح ٥٢٢ أضحية بالمجان بمجازر المحافظة في أول أيام العيد

ذبح ٥٢٢ أضحية بالمجان بمجازر المحافظة في أول أيام العيد

 أعلن الدكتور حاتم أنور مدير مديرية الطب البيطري، ذبح 522 أضحية بالمجان في مجازر المحافظة خلال أول أيام العيد، وأن أعمال الذبح مستمرة في المجازر على قدم وساق في ثان أيام عيد الأضحى.

وأوضح دير مديرية الطب البيطري، في بيان صحفي، اليوم، أنَّ ككل فة المجازر بالمحافظة وعددها 20 مجزرا تستقبل المواطنين في الاستراحات المعدة لاستقبالهم والمجهزة بجميع وسائل الراحة، وذلك في إطار حرص المحافظة على راحة المواطنين وتطبيق الكشف الدقيق على الأضحية منعاً لحدوث أي أوبئة تضر بالصحة العامة أو تلوث البيئة. 

وأشار إلى أنَّه يجري جولة على المجازر خلال أيام عيد الأضحى المبارك، وشملت جولة اليوم الأول المرور على بعض مجازر المحافظة «مجزر محلة مرحوم بمركز طنطا ، مجزر إبيار بمركز كفر الزيات، مجزري السنطة والجعفرية بمركز السنطة»، للتأكّد من تنفيذ أعمال الذبح في بيئة نظيفة وكذلك الالتزام بتطبيق الإجراءات الاحترازية، حيث ذبحت المجازر بذبح 522 أضحية بالمجان ودون مقابل في أول أيام العيد.

يُذْكَر أنَّ محافظ الغربية أصدر قراراً يقضي بمنع إقامة الشوادر والذبح خارج المجازر وفتحها بالمجان، وتمّ الإعلان عن ذلك من خلال وسائل الإعلام المختلفة مع تسيير سيارات بإذاعة خارجية تجوب شوارع المراكز للتنبيه بذبح الأضاحي بالمجازر بالمجان.

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