سارة الطباخ ومحمد الشرنوبي.. خلافات مستمرة رغم محاولات الصلح

تصدر الثنائي سارة الطباخ ومحمد الشرنوبي محركات البحث من جديد، بعد قيام سارة الطباخ بإلغاء حفل محمد الشرنوبي، الذي كان من المقرر إقامته ليلة أمس الأربعاء ثاني أيام عيد الأضحى، لتستكمل قصة الخلافات بين الثنائي.

سارة الطباخ توقف حفل محمد الشرنوبي

وكانت سارة الطباخ وجهت الشكر مساء أمس لنقيب المهن الموسيقية هاني شاكر، لتدخله لإلغاء حفل محمد الشرنوبي، وكتبت سارة الطباخ لمحمد الشرنوبي عبر حسابتها المختلفة على السوشيال ميديا: «كل الشكر والتقدير للنقيب أمير الغناء العربي الأستاذ الفنان هاني شاكر لتطبيق القانون وإلغاء طلب أي إصدارات لتراخيص لحفل اليوم 7/21 الخاصة بمحمد الشرنوبي والتي لم يصرح لها من الأساس طبقا لقرار النقابة الصادر 3/30 بإلزام محمد الشرنوبي بالالتزام بالعقد وحتمية موافقة الشركة الكتابية على أي تعاقد وحصرية التعاقدات والتعاملات المادية والتفاوضية مع شركة إيرث برودكشن فقط كوكيل حصري لمحمد الشرنوبي بموجب عقد سارٍ حتى الآن، والعقد نافذ وسار بحكم محكمة الصادر بتاريخ 31 يناير لعام 2021».

وأضافت سارة: «كل الشكر والتقدير لأعضاء المجلس المحترمين لحرصهم، على تطبيق القانون، وننوه بأن من ينتهك حقوق شركة إيرث برودكشن أو يخالف قرارات النقابة أو إحكام القانون سيكون الرد بالقانون ولن يردعنا أحد عن أخد حقوقنا كاملة، مافيش حد فوق القانون.. إحنا دولة قانون هاني شاكر».

قضايا سارة الطباخ ومحمد الشرنوبي

وهذه ليست المشكلة أو القضية الوحيدة بين الثنائي، فالخلافات بدأت منذ أكثر من عامين بعد فسخ الشرنوبي خطوبته من سارة الطباخ، لتبدأ بعدها سارة في محاولة لتقييده بموجب عقد الاحتكار الذي وقعه معها «الشرنوبي»، مما جعلها تقوم ضده بالعديد من القضايا بالرغم من تدخل عدد كبير من الوسائط لحل النزاع بين الطرفين سواء من النقابة أو المصنفات الفنية وغيرها، ولكنها لم تسفر عن أي جديد.