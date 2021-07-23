حظك اليوم الجمعة 23-7-2021 وتوقعات الأبراج مهنيا وعاطفيا

يهتم العديد من الأشخاص بعلم الفلك والأبراج، وفي هذا الصدد تقدم «الوطن» استمرارًا للخدمات التي تقدمها لقرائها حظك اليوم على الصعيد المهني والعاطفي وفقًا لتوقعات خبيرة الفلك والأبراج عبير فؤاد.

حظك اليوم برج الحمل 23-7-2021 على الصعيد المهني

القمر وعطارد في وضع معاكس ويدفعك ذلك للتمسك برأيك، فلتكن أكثر مرونة.

حظك اليوم برج الحمل 23-7-2021 على الصعيد العاطفي

نجاح علاقاتك اليوم ينبع من سلوكك.. لذا تحكم في انفعالاتك.

من أبرز مشاهير برج الحمل الفنان اللبناني وليد توفيق، ويوافق تاريخ ميلاده 8 أبريل.

حظك اليوم برج الثور 23-7-2021 على الصعيد المهني

القمر في منزل الحظ ويمدك ذلك بالجرأة، تحقق تطورا وقد تلتقي اليوم ببعض الغرباء أو توطد علاقتك بجهات أجنبية.

حظك اليوم برج الثور 23-7-2021 على الصعيد العاطفي

فينوس وعطارد يدعمانك وقد تعيش مغامرة عاطفية أو تنشغل بتجربة جديدة تسعدك.

من أبرز مشاهير برج الثور الفنان المصري مصطفى شعبان، ويوافق تاريخ ميلاده 19 مايو.

حظك اليوم برج الجوزاء 23-7-2021 على الصعيد المهني

القمر وعطارد متنافران في منزلي المال وعليك أن تتعامل باتزان في عملك ونفقاتك من أجل تأمين مستقبلك واليوم مناسب للتخطيط لذلك.

حظك اليوم برج الجوزاء 23-7-2021 على الصعيد العاطفي

رغم الضغوط والتشوش.. الشمس في منزل العلاقات ويجعلك ذلك مرنا في علاقتك بمن حولك، فقط حافظ على اللباقة.

من أبرز مشاهير برج الجوزاء الفنان الراحل محمود عبد العزيز، ويوافق تاريخ ميلاده 4 يونيو.

حظك اليوم برج السرطان 23-7-2021 على الصعيد المهني

ينصحك الفلك أن تضع نفسك مكان الشخص الآخر كي تتفهم وجهة نظره، فقط انتبه لحقوقك ولا تغامر في قراراتك.

حظك اليوم برج السرطان 23-7-2021 على الصعيد العاطفي

إذا كنت متزوجا عليك أن تجتهد من أجل إصلاح علاقتك بشريك حياتك.

من أبرز مشاهير برج السرطان الفنانة اللبنانية نوال الزغبي، ويوافق تاريخ ميلادها 29 يونيو.

حظك اليوم برج الأسد 23-7-2021 على الصعيد المهني

تنافر القمر وعطارد في منزلي الصحة يطالبك اليوم ألا تتحامل على نفسك ولا تبالغ فيما تنتظره ممن حولك واهتم بصحتك.

حظك اليوم برج الأسد 23-7-2021 على الصعيد العاطفي

قد تشعر بالتشوش وعدم النظام.. الزم الكتمان ولا تتكلم عن حياتك الشخصية، ولا تعط الثقة إلا للمقربين.

من أبرز مشاهير برج الأسد الفنان السعودي عبد المجيد عبدالله، ويوافق تاريخ ميلاده 3 أغسطس.

حظك اليوم برج العذراء 23-7-2021 على الصعيد المهني

عطارد في منزل المشروعات يجعلك تتمتع بكل الطاقة والثقة وتزدهر روحك الابتكارية.

حظك اليوم برج العذراء 23-7-2021 على الصعيد العاطفي

القمر في منزل الحب يعدك اليوم بالحب والتفاهم والسعادة.

من أبرز مشاهير برج العذراء الفنانة التونسية الراحلة ذكرى، ويوافق تاريخ ميلادها 16 سبتمبر.

حظك اليوم برج الميزان 23-7-2021 على الصعيد المهني

القمر في مربع برجك.. كن هادئا أمام الاستفزاز وعالج الأمور بليونة.

حظك اليوم برج الميزان 23-7-2021 على الصعيد العاطفي

تنافر القمر مع عطارد قد يجعلك تبدو سوداويا، وعليك أن تنظر إلى الجانب الجيد للأمور.

من أبرز مشاهير برج الميزان الفنانة اللبنانية ديانا حداد، ويوافق تاريخ ميلادها 1 أكتوبر.

حظك اليوم برج العقرب 23-7-2021 على الصعيد المهني

القمر بمنزلك الثالث يمنحك يقظة وحضورًا ويجعلك تشعر بسعادة كبيرة وتقضي أوقاتًا عائلية حلوة.

حظك اليوم برج العقرب 23-7-2021 على الصعيد العاطفي

تتألق اليوم بجاذبية شديدة وتسعد بدعم من يحبونك.

من أبرز مشاهير برج الميزان الفنانة المصرية منى زكي، ويوافق تاريخ ميلادها 18 نوفمبر.

حظك اليوم برج القوس 23-7-2021 على الصعيد المهني

القمر وعطارد متنافران في منزلي المال وينصحك الفلك أن تنتبه للتوفير وعدم تبديد المال.

حظك اليوم برج القوس 23-7-2021 على الصعيد العاطفي

تأنّ في خطواتك ووعودك وأقوالك حتى ترى الأمور بشكل أوضح.

من أبرز مشاهير برج القوس الفنانة المصرية شريهان، ويوافق تاريخ ميلادها 6 ديسمبر.

حظك اليوم برج الجدي 23-7-2021 على الصعيد المهني

رغم الضغوط، القمر يجعلك متفائلا وتعرف اليوم كيف تغير قوانين اللعب لصالحك.

حظك اليوم برج الجدي 23-7-2021 على الصعيد العاطفي

القمر في برجك يمدك بالهدوء والجمال والسحر، وتستطيع أن تؤثر بشدة في الجنس الآخر.

من أبرز مشاهير برج الجدي الفنان إيهاب توفيق، ويوافق تاريخ ميلاده 7 يناير.

حظك اليوم برج الدلو 23-7-2021 على الصعيد المهني

القمر بمنزلك الثاني عشر يدفعك اليوم للابتعاد عن الفضوليين وتضع حدا لتدخل البعض.

حظك اليوم برج الدلو 23-7-2021 على الصعيد العاطفي

تنافر القمر وعطارد في منزلي الصحة يطالبك اليوم بالعناية والالتفات لصحتك، وتجنب الحديث عن أخبارك الشخصية.

من أبرز مشاهير برج الدلو الفنان أحمد راتب، ويوافق تاريخ ميلاده 23 يناير.

حظك اليوم برج الحوت 23-7-2021 على الصعيد المهني

القمر يدعم اليوم علاقتك بالأصدقاء وقد تجمعك بهم أفكار بناءة وترتفع معنوياتك.

حظك اليوم برج الحوت 23-7-2021 على الصعيد العاطفي

فينوس في مواجهة برجك ويجعلك ذلك مشوشا في بعض المواقف التي تربطك بمن تحب أو بشركاء الحياة.

من أبرز مشاهير برج الحوت الفنانة المصرية حنان ترك، ويوافق تاريخ ميلادها 7 مارس.