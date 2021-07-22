حظك اليوم برج القوس الخميس 22-7-2021 مهنيا وعاطفيا

مولود برج القوس يخفي مشاعره أغلب الوقت ولا يظهرها إلا في أضيق الحدود، وتقدم «الوطن» في ضوء خدماتها اليومية والمتنوعة حظك اليوم لمواليد برج القوس على الصعيدين المهني والعاطفي، وفقًا لتوقعات خبيرة الأبراج والفلك عبير فؤاد التي تقدمها لأصحاب البرج بشكل يومي.

حظك اليوم برج القوس مهنيا

القمر في منزلك الثاني ومن المهم أن تقوم بحساباتك جيدا، وأن تنظم نفقاتك ولا تتخذ قرارات غير مدروسة.

حطك اليوم برج القوس عاطفيا

حافظ اليوم على اللباقة، ولا تتسرع في أقوالك ووعودك.

من أبرز مشاهير برج القوس الفنانة المصرية شريهان، ويوافق تاريخ ميلادها 6 ديسمبر.