حظك اليوم برج الحوت الخميس 22-7-2021 مهنيا وعاطفيا

مولود برج الحوت لديه عاطفة شديدة، كما أنه يحب التغيير ويكره النمطية، وتقدم «الوطن» في ضوء خدماتها اليومية والمتنوعة حظك اليوم لمواليد برج الحوت على الصعيدين المهني والعاطفي، وذلك وفقًا لتوقعات خبيرة الأبراج والفلك عبير فؤاد التي تقدمها لأصحاب البرج بشكل يومي.

حظك اليوم برج الحوت مهنيا

يساعدك الوضع الفلكي اليوم على تنمية أعمالك واستعادة نشاطك، وقد تحصل على مساندة البعض بسهولة، فقط انتبه لحقوقك ولا تغامر.

حظك اليوم برج الحوت عاطفيا

رغم الضغوط.. القمر في منزل الأصدقاء يدفعك للتعبير عما بداخلك وتتمتع بحضور أخاذ.

من أبرز مشاهير برج الحوت الفنانة المصرية حنان ترك، ويوافق تاريخ ميلادها 7 مارس.