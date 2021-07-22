حظك اليوم برج الدلو الخميس 22-7-2021 مهنيا وعاطفيا

مولود برج الدلو لديه عدد كبير من الأصدقاء، ويتسم بالكرم الشديد، وتقدم «الوطن» في ضوء خدماتها اليومية والمتنوعة حظك اليوم لمواليد برج الدلو على الصعيدين المهني والعاطفي، وفقًا لتوقعات خبيرة الأبراج والفلك عبير فؤاد التي تقدمها لأصحاب البرج بشكل يومي.

حظك اليوم برج الدلو مهنيا

القمر بمنزلك الثاني عشر وعليك أن تكون متحفظا ولا تبح بمعلومات عنك أو عن غيرك.

حظك اليوم برج الدلو عاطفيا

اليوم قد تميل للعزلة والتأمل، وقد ينفعك ذلك في إيجاد حلول لمشكلة عاطفية، وقد تتفهم وجهة نظر الآخر، فقط لا تتحدث عن حياتك الشخصية.

من أبرز مشاهير برج الدلو الفنان أحمد راتب، ويوافق تاريخ ميلاده 23 يناير.