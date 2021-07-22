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محمود مسلم

حظك اليوم برج الجدي الخميس 22-7-2021 مهنيا وعاطفيا

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الوطن
12:02 ص | الخميس 22 يوليو 2021
برج الجدي

برج الجدي

مولود برج الجدي يسعى للوصول لمكانة كبيرة في عمله، وينتقد الآخرين بشكل لاذع، وتقدم «الوطن» في ضوء خدماتها اليومية والمتنوعة حظك اليوم لمواليد برج الجدي على الصعيدين المهني والعاطفي، وفقًا لتوقعات خبيرة الأبراج والفلك عبير فؤاد التي تقدمها لأصحاب البرج بشكل يومي.

حظك اليوم برج الجدي مهنيا

القمر في برجك يمدك بالطاقة ويساعدك اليوم على القيام بخيارات مناسبة، تحسن التصرف وتعرف كيف تفرض إرادتك بذكاء.

حظك اليوم برج الجدي عاطفيا

رغم الضغوط.. تتصرف اليوم بنعومة وعذوبة مع الجميع، وتحصل على الإعجاب بسهولة.

 

من أبرز مشاهير برج الجدي الفنان إيهاب توفيق، ويوافق تاريخ ميلاده 7 يناير.

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