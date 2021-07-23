رئيس التحرير

محمود مسلم

حظك اليوم برج الأسد الجمعة 23-7-2021 مهنيا وعاطفيا

كتب:

الوطن
12:36 ص | الجمعة 23 يوليو 2021
حظك اليوم

حظك اليوم

يتمتع مولود برج الأسد بجاذبية وسحر خاص فهو قادر على لفت انتباه كل من حوله، وتقدم «الوطن» في ضوء خدماتها اليومية والمتنوعة حظك اليوم لمواليد برج الأسد على الصعيد المهني والعاطفي، وفقًا لتوقعات خبيرة الأبراج والفلك عبير فؤاد التي تقدمها لأصحاب البرج بشكل يومي.

حظك اليوم برج الأسد مهنيًا

يتنافر القمر وعطارد في منزلي الصحة يطالبك اليوم ألا تتحامل على نفسك ولا تبالغ فيما تنتظره ممن حولك واهتم بصحتك.

حظك اليوم برج الأسد عاطفيًا 

قد تشعر بالتشوش وعدم النظام.. الزم الكتمان ولا تتكلم عن حياتك الشخصية، ولا تعط الثقة إلا للمقربين.

 

من أبرز مشاهير برج الأسد الفنان السعودي عبد المجيد عبدالله، ويوافق تاريخ ميلاده 3 أغسطس.

 

اقرأ المزيد:

حظك اليوم برج القوس الخميس 22-7-2021 مهنيا وعاطفيا

حظك اليوم برج الجدي الخميس 22-7-2021 مهنيا وعاطفيا

حظك اليوم برج الدلو الخميس 22-7-2021 مهنيا وعاطفيا

حظك اليوم برج الحوت الخميس 22-7-2021 مهنيا وعاطفيا