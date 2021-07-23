حظك اليوم برج الأسد الجمعة 23-7-2021 مهنيا وعاطفيا

يتمتع مولود برج الأسد بجاذبية وسحر خاص فهو قادر على لفت انتباه كل من حوله، وتقدم «الوطن» في ضوء خدماتها اليومية والمتنوعة حظك اليوم لمواليد برج الأسد على الصعيد المهني والعاطفي، وفقًا لتوقعات خبيرة الأبراج والفلك عبير فؤاد التي تقدمها لأصحاب البرج بشكل يومي.

حظك اليوم برج الأسد مهنيًا

يتنافر القمر وعطارد في منزلي الصحة يطالبك اليوم ألا تتحامل على نفسك ولا تبالغ فيما تنتظره ممن حولك واهتم بصحتك.

حظك اليوم برج الأسد عاطفيًا

قد تشعر بالتشوش وعدم النظام.. الزم الكتمان ولا تتكلم عن حياتك الشخصية، ولا تعط الثقة إلا للمقربين.

من أبرز مشاهير برج الأسد الفنان السعودي عبد المجيد عبدالله، ويوافق تاريخ ميلاده 3 أغسطس.