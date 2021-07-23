حظك اليوم برج الحمل الجمعة 23-7-2021 مهنيا وعاطفيا

مولود برج الحمل يثق في نفسه، ويغضب بسرعة، وتقدم «الوطن» في ضوء خدماتها اليومية والمتنوعة حظك اليوم لمواليد برج الحمل على الصعيد المهني والعاطفي، وفقًا لتوقعات خبيرة الأبراج والفلك عبير فؤاد التي تقدمها لأصحاب البرج بشكل يومي.

حظك اليوم لمواليد برج الحمل مهنيًا

القمر وعطارد في وضع معاكس ويدفعك ذلك للتمسك برأيك، فلتكن أكثر مرونة.

حظك اليوم لمواليد برج الحمل عاطفيًا

نجاح علاقاتك اليوم ينبع من سلوكك.. لذا تحكم في انفعالاتك.

ومن أبرز مشاهير برج الحمل الفنان أحمد رزق، ويوافق تاريخ ميلاده 23 مارس.