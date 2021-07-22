«الكهرباء»: خطوط للربط بين مصر و 3 دول باشتراطات خاصة

قال الدكتور أيمن حمزة، المتحدث باسم وزارة الكهرباء، إن ما جرى تطويره في إنتاج وشبكات نقل وتوزيع الكهرباء ساهم بشكل كبير في تدعيم الشبكة القومية للكهرباء الموحدة، ما سيساعد مصر لتكون مركزًا إقليميا لتبادل الطاقة.

وأضاف «حمزة»، خلال مداخلة هاتفية له بنشرة الأخبار، والمذاع على فضائية «DMC»، أن هناك عددًا من خطوط الربط بين مصر والأردن وليبيا والسودان، وجاري العمل وفق اشتراطات خاصة بتقوية تلك الشبكات في ليبيا والأردن، لافتا إلى أن الخط ما بين مصر والسودان سيجرى إضافة بعض المهمات الكهربائية لزيادة تلك القدرة من 80 ميجا وات لتصل لـ600 ميجا وات.

وبالنسبة لمشروع الربط الكهربائي بين مصر والمملكة العربية السعودية، أوضح«حمزة» أنه يجري فحص العروض المقدمة لتنفيذ ذلك الربط من أجل تبادل 3 آلاف ميجا وات من الكهرباء، كما يوجد دراسات خاصة للربط ما بين مصر و«كوبري سونونان»، ما يمثل بوابة ربط جيدة لتصدير الكهرباء المصرية إلى أوروبا عبر إفريقيا.

وأكد أن أوروبا مهتمة بالحصول على الطاقات من المصادر المتجدده، والتي تهتم بهما مصر وإفيريقيا وهما أغنياء بتلك الطاقات المتجدده، «تعاوننا مع الدول الأفريقية جمعاء أو منفرده هو تعاون وثيق، وأحنا بنقدم ليهم كل الدعم».

وأشار إلى أن هناك عددًا من المشروعات الكبرى التي يجرى تنفيذها في القارة السمراء بالتعاون مع الشركات والخبرات المصرية، «الخبرات اللي باتت عند مصر في مختلف المجالات ساهمت في وجود مشروعات للربط الكهربائي بين مصر وعدد من الدول الأخرى، كما يوجد خطة استراتيجية لزيادة نسب مشاركة الطاقات المتجددة، وأفريقيا غنية بتلك الطاقات وعندها قدرات كامنة كبرى».

وتابع: «مصر تتواجد في تجمعات كبرى مع دول شرق وغرب ووسط إفريقيا، ولدينا استعداد كامل لنقل الخبرات المصرية المتراكمة في هذا المجال، وبقي عندنا خبرات عالمية بعد الاحتكاك الكبير اللي حدث بين مصر والدول الأفريقية في هذا المجال مع دولة ألمانيا وبلجيكا واليابان وأمريكا».