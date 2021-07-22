بعد انتهاء الإجازة.. عناوين ومواعيد عمل مراكز تلقي لقاح كورونا

أعلنت وزارة الصحة والسكان بدء عمل مراكز لقاحات كورونا على مستوى الجمهورية في كافة المراكز الصحية، منذ أمس الأربعاء، بعد انتهاء أيام الإجازة، على أن تستقبل كل الراغبين في التطعيم من التاسعة صباحا وحتى التاسعة مساء.

وفي هذا الصدد، تستعرض "الوطن" في السطور التالية، وفي إطار ما تقدمه للقارئ من خدمات على مدار الساعة، أبرز عناوين مراكز تلقي لقاح كورونا.

عناوين مراكز تلقي لقاح كورونا

وجاءت أماكن مراكز تلقي لقاح كورونا بـ«النزهة، القاهرة الجديدة، شبرا، مصر الجديدة، المطرية، الزيتون، المرج، السلام أول، السلام ثاني، عين شمس، حدائق القبة، بدر، الشروق، الوايلي، عابدين..».

القاهرة الجديدة

مركز طبى القطامية، شارع بنك الإسكان والتعمير محطة البنك إسكان النقابات.

مصر الجديدة

مستشفى هليوبوليس، شارع الحجاز ميدان هليوبوليس 1

شبرا

مركز المؤتمرات الإنجيلي التابع للهيئة العامة للتأمين الصحي، بشارع المستشفى "شارع شوكلان سابقا" أمام مسجد أنصار 67 السنة المحمدية.

المطرية

مستشفى المطرية التعليمي، شارع طة قنديل – ميدان المطرية 6.

الزيتون

مستشفى الزيتون التخصصي، تقاطع شارع المصانع مع ش عمر المختار ميدان السواح الزيتون.

المرج

مركز طبى الأندلس، شارع مؤسسة الزكاة بجوارجراحات اليوم الواحد.

عين شمس

مركز صحة الأسرة، شارع جمال عبد الناصر من عبد الحليم محمود بجوار مستشفى عين شمس العام.

حدائق القبة

مركز طبي الخليج المصري، شارع الخليج المصري أمام مدرسة جمال عبد الناصر.

مدينة نصر غرب

مركز طبي السادس، شارع الصحة بجوارجراحات اليوم الواحد.

مدينة نصر شرق:

مركز طبي الحي السابع - عمارات عثمان شارع علي أمين 78.

النزهة:

مركز طبي المحكمة، شارع الحجاز ميدان المحكمة 320.

بدر

مركز طبي الحي الأول، الحي الثالث المجاورة الرابعة.

الوايلي

مركز رعاية طفل العباسية، شارع محمد رفعت العباسة 10.

المقطم

مركز صحة الأسمرات3، عمارات الزهور 23.

مركز طبى المقسي، شارع المقسي دوران شبرا 72.

السيدة زينب

رعاية طفل مصر القديمة، شارع السبع ساقيات القصر العيني 23.

مصر القديمة

مركز طبي عين الصيرة، صلاح سالم أمام حديقة الفسطاط.

البساتين

مركز طبي صقر قريش، البساتين ميدان صقر قريش.

المعادي

مركز طبى الخبيري، شارع الترعة 8.

15 مايو

– مركز طبي مجاورة 5 مدينة 15 مايو.

ويمكن التسجيل على موقع لقاح كورونا التابع لوزارة الصحة والسكان من خلال هذا الرابط، ثم يدخل المواطن البيانات التعريفية مثل الاسم والرقم القومي وبيانات التواصل مثل رقم الهاتف، ويستقبل المواطن رمز التحقق للتأكد من صحة الرقم، وبعدها يتم تحديد المحافظة التابع لها وأقرب وحدة صحية لتلقي اللقاح بها.