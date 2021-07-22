وكيل صحة دمياط يناشد المواطنين بالتوجه لتلقي لقاح كورونا خلال العيد

أعلن الدكتور السيد عبد الجواد وكيل وزارة الصحة بدمياط، استمرار فعاليات تلقي جرعات لقاح فيروس كورونا للمواطنين وذلك خلال ثاني أيام عيد الأضحى المبارك، و أكد الدكتور إيهاب محمود المسئول عن مراكز تلقي اللقاح أن كافة مراكز تطعيم المواطنين بالمحافظة تعمل بشكل متصل ومستمر على مدار الساعة دون انقطاع خلال أيام الأسبوع.

التسجيل على موقع الوزارة

وناشد «عبد الجواد» المواطنين بالتسجيل علي موقع وزارة الصحة والسكان، لتلقي اللقاح حيث أن فرق العمل بالمراكز تسعى لتوفير سبل الراحة وتيسير الإجراءات على المواطنين.

ونوهت مديرية الصحة بدمياط، بأن من لم يتمكن من الحضور فى الميعاد المقرر له يمكنه الاتصال بهذا الرقم لتعديل ميعاد التطعيم 15335، موضحة أن التسجيل متاح على الموقع الإلكتروني من الرابط (هنا).

المستحقين لـ لقاح كورونا

وتشمل المجموعات المستحقة للتطعيم بلقاح كورونا، العاملين في القطاع الطبي، والفئات الأكثر عرضة للإصابة من غير العاملين بالقطاع الطبي، وهم أصحاب الأمراض المزمنة وكبار السن، ثم يجرى تحديد موعدا للمسجلين على الموقع، كما يجرى التواصل معهم من خلال رسالة نصية وتوجيههم إلى مركز القلب والجهاز الهضمي، لتلقي الجرعة الأولى من اللقاح، وعند توجه المواطن لمركز التطعيم، تجرى مراجعة بياناته من خلال بطاقة الرقم القومي.

آلية الحصول على اللقاح

ويجب المبادرة للحصول على اللقاح (1 - 2)وينتقل المستحق لمنطقة الانتظار، ثم يتوجه بعدها إلى غرفة الموافقة المستنيرة، وفيها يجرى الرد على كل استفساراته، وشرح البنود الخاصة بالموافقة من خلال الطاقم الطبي المتواجد، كما تجري مراجعة بيانات المواطن والتحقق من استيفاء المستندات، ويشترط على أصحاب الأمراض المزمنة، إحضار أي تقرير يفيد بحالته أو الأدوية التي يتلقاها، مع أصل بطاقة الرقم القومي.

وفي المرحلة الأخيرة، يجرى التأكد من هوية المواطن، وحقنه باللقاح أعلى الذراع الأيسر بالعضلة الدالية، ثم يؤكد مركز المعلومات تسجيل حصول المواطن على الجرعة الأولى من اللقاح بمنظومة وزارة الصحة والسكان المُميكنة، وتسجيل تاريخها وتحديد موعد الحصول على الجرعة الثانية، علما بوجود عيادات مخصصة بالمركز لمتابعة المواطنين بعد تلقي اللقاحات حال ظهور أي أعراض جانبية بسيطة أو متوسطة، حرصًا على سلامة وصحة المواطنين.

وتجرى تلك الخطوات أيضا خلال الزيارة الثانية للمواطن للحصول على الجرعة الثانية من اللقاحات، ووفقا لتعليمات وزارة الصحة والسكان، يحصل المواطن الذي تلقى لقاح «سينوفارم»، على الجرعة الثانية بعد 21 يومًا من تلقي الجرعة الأولى، بينما يتلقى الحاصلون على لقاح «أسترازينيكا»، الجرعة الثانية بعد مرور 12 أسبوعًا من تلقيهم الجرعة الأولى.