«التموين» تحرر 4 محاضر ضد مخابز توقفت عن العمل في العيد بالبحيرة

كشف عبدالمنعم خليل، رئيس قطاع التجارة الداخلية بوزارة التموين، عن أن الحملات الرقابية بالوزارة، تمكنت من ضبط 4 مخابز بمحافظة البحيرة توقفوا عن العمل خلال أيام عيد الأضحى المبارك 2021.

وأكد «خليل»، في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، أنه قبل تحرير المحاضر ضدهم، تم التأكد من أن هذه المخابز المتوقفة عن العمل لم تتقدم بطلب مسبق لمكتب التموين أو مديرية التموين بالبحيرة بالحصول على إجازة خلال أيام العيد.

ونوه رئيس قطاع التجارة الداخلية بوزارة التموين، إلى أن كل المخابز التي تقدمت بطلبات مسبقة للحصول على إجازة تم منحها إجازة رسمية، طبقًا لقرار وزير التموين الدكتور علي المصيلحي، فضلا عن تحويل حصصهم من الدقيق للمخابز المجاورة لهم والعاملة خلال أيام العيد من أجل سد احتياجات المواطنين من الخبز.

وقال «خليل» إنه لا مخالفة على المخبز المتعطل عن العمل خلال أيام العيد بشرط أن يكون المخبز المجاور له يعمل بكامل طاقته وحصته.

وكشف رئيس قطاع التجارة الداخلية، عن أن عقوبة أي مخبز يتوقف عن العمل فجأة دون تقدمه بطلب مسبق للحصول على إجازة، تصل إلى غلق المخبز لمدة 3 أشهر، أو طبقًا لما يراه الدكتور علي المصيلحي وزير التموين.

وأضاف «خليل» أن الوزارة لديها قاعدة بيانات بأسماء وعناوين المخابز المتوقفة عن العمل خلال أيام العيد بمستوى المحافظات، مؤكدًا أن أي مخابز تتوقف عن العمل خارج هذه القائمة التي تظهر على قاعدة البيانات يتم تحرير محاضر ضدهم.

وتابع بأن الحملات الرقابية والتفتيشية تأكدت من عمل كل فروع جمعيتي وفر,ع المجمعات الاستهلاكية والبدال التمويني، فضلًا عن توافر كل السلع للمواطنين، وأنه لم يأت الوزارة أي شكوى حتى الآن من عدم توافر أي سلع خلال أيام العيد، قائلًا: «لم يرد إلينا أي شكاوى خاصة بنقص سلع تموينية أو مواد بترولية أو نقص غاز أو نقص لحوم، بسبب ما قامت به الشركة القابضة للسلع من ضخ كميات كبيرة من السلع لتلبية احتياجات المواطنين».