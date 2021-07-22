«التموين»: لم نتلق شكاوى حتى الآن بنقص السلع خلال أيام العيد

أكدت وزارة التموين والتجارة الداخلية، أن الوزارة لم تتلق حتى الآن أي شكاوى بنقص في السلع التي تم ضخها لسد احتياجات المواطنين خلال أيام عيد الأضحى المبارك 2021.

وقال عبد المنعم خليل، رئيس قطاع التجارة الداخلية بوزارة التموين، إن هناك حالة من الرضا الكبير لدى المواطنين بسبب الكميات المهولة التي قامت الشركة القابضة للصناعات الغذائية بضخها بناء على توجيهات الدكتور علي المصيلحي، وزير التموين.

وتابع «خليل» في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، أن قطاع التجارة الداخلية بالوزارة يقوم على الفور بتتبع أي شكوى تأتي للوزارة بخصوص عمليات نقص السلع أو الغش التجاري أو التلاعب بالأسعار، مع تحرير محاضر ضد المخالفين.

19280 الخط الساخن لوزارة التموين والتجارة الداخلية

وخصصت وزارة التموين خطا ساخنا للمواطنين لتلقي أي شكاوى ويحمل رقم 19280، حيث يقوم قطاع التجارة الداخلية بشن حملات لتتتبع أي شكاوى تصل للوزارة تلبية لاحتياجات المواطنين.

الشركة القابضة للصناعات الغذائية تضخ 8 آلاف رأس ماشية

وضخت الشركة القابضة للصناعات الغذائية، 8 آلاف رأس ماشية بمجمعاتها الاستهلاكية، والتي يصل عددها إلى 1300 مجمع استهلاكي لتلبية احتياجات المواطنين من اللحوم السودانية الطازجة بسعر 85 جنيها للكيلو، حيث تم ذبح تلك الرؤوس بالمجازر المصرية.

كما ضخت الشركة 10 آلاف رأس مبردة من الخراف بسعر 95 جنيها للكيلو الضأن المبرد، فضلا عن توفير اللحوم البرازيلية المجمدة بسعر 65 جنيها للكيلو.

رابع يوم العيد إجازة للمجمعات الاستهلاكية

في سياق متصل، أكد رؤساء شركات المجمعات الاستهلاكية، أن المجمعات الاستهلاكية عملت على توفير احتياجات المواطنين من السلع خلال أيام وقفة عرفات وأول وثاني أيام عيد الأضحى، وأنها مستمرة في العمل اليوم الثالث من عيد الأضحى، في حين ستأخذ المجمعات الاستهلاكية إجازة خلال اليوم الرابع من عيد الأضحى.