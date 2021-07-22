أخبار كورونا في القليوبية.. 81382 مواطنا تلقوا اللقاح حتى الآن

أعلنت مديرية الصحة بالقليوبية، استمرار استقبال المواطنين بمراكز تلقي لقاح كورونا خلال أيام عيد الأضحى المبارك، مشيرة إلى أن إجمالي المواطنين الذين حصلوا على اللقاح بمراكز التطعيم بالمحافظة منذ انطلاق الحملة بلغ 81382 مواطنًا، منهم 14484 حصلوا على اللقاح من مركز التطعيم بمستشفى كفر شكر المركزي، و12913 من مركز طب الأسرة بسنديون مركز قليوب، و12894 تلقوا التطعيم من مركز طبى حجازى بشبرا.

كما حصل 12067 مواطنًا على اللقاح بمستشفى الرمد ببنها، و7738 مواطنًا بالوحدة الصحية بالأحراز بشبين القناطر، و6004 مواطنين بالوحدة الصحية بسندبيس بالقناطر الخيرية، و3278 مواطنًا ببنك الدم بأسنيت التابعة لكفر شكر، و4986 حالة بالوحدة الصحية بالحى الثانى بمدينة العبور، و7018 مواطنًا بالوحدة الصحية بمشتهر.

وأكدت المديرية، في بيان لها، أن تطعيمات لقاح كورونا تتم بمراكز التطعيمات، وهي مستشفى كفر شكر المركزي، والوحدة الصحية بسنديون بقليوب، ومركز طبي حجازى بشبرا غرب، وبنك الدم الإقليمى ببنها، ومستشفى رمد بنها، ومركز صحة الأسرة بسندبيس القناطر الخيرية، والوحدة الصحية بالأحراز بشبين القناطر، والوحدة الصحية بمشتهر بطوخ، ومركز طبى الحى الثامن بالعبور، وهى المراكز والمنافذ المعتمدة لصرف وإجراء التطعيم ضد فيروس كورونا، موضحة أنه تم البدء فى تطعيم الجرعة الثانية للمصل، حيث تم تطعيم 25710 أشخاص بالجرعة الثانية حتى الآن.

وأوضحت المديرية، أنها مستمرة بالتنسيق مع وزارة الصحة فى أعمال التطعيمات للقاح فيروس كورونا المستجد للأطقم الطبية بمستشفيات العزل والحميات والصدر على مستوى المحافظة، وذلك فى إطار توجيهات الدكتورة هالة زايد وزيرة الصحة والسكان، ومتابعة الموقف أولا بأول بشأن فيروس كورونا المستجد واتخاذ جميع الإجراءات الوقائية اللازمة.