تعرض مؤلف فيلم «العارف» لوعكة صحية: من السينما للمستشفى

وسط احتفالات فريق عمل فيلم العارف «عودة يونس» بالنجاح الكبير الذي حققه العمل، بعد طرحه بالسينمات، أصيب مؤلف العمل محمد سيد بشير، بارتجاع في المرئ.

وكشف بشير، عن تعرضه لوعكة صحية، من خلال صفحته الخاصة على موقع «فيس بوك» حيث نشر صورة له من داخل المستشفى وعلق عليها قائلا: «واحد صحبي عدى عليا عشان ننزل نلف علي السينمات زي ما بعمل كل يوم وهو بيقولي ها هنروح على أنهي سينما، سكت شوية وقولت له اطلع بينا على المستشفي انا مش قادر آخد نفسي».

وتابع محمد سيد بشير قائلا «بعد فحوصات ورسم قلب وإشاعات ربنا سترها وطلع عندي ارتجاع مرئ، والحقيقة أنا مش هسأل ليه كل شغلانة يحصل حاجة بس الحمد لله ولا إله إلا الله».

فيلم العارف

يذكر أن المؤلف محمد سيد بشير، يحتفل خلال هذه الأيام بنجاح فيلمه الجديد «العارف: عودة يونس» وهو من بطولة أحمد عز، وأحمد فهمي، ومحمود حميدة، وكارمن بصيبص، ومصطفى خاطر، وأحمد خالد صالح، وركين سعد، وعدد آخر من الفنانين وهو من إخراج أحمد علاء الديب.