«الري»: الردم أخطر التعديات على النيل ويتم إزالته على نفقة المتسبب

قال المهندس محمد غانم، المتحدث باسم وزارة الموارد المائية والري، إن هناك حالات تعدٍ على النيل، تُرصد ليلا، ويتم على الفور إزالتها، حيث هناك تنسيق مستمر مع الأجهزة المعنية لمواجهة التعديات، موضحًا أن الوزارة تكون أكثر يقظة في أيام العيد لمواجهة أي تعديات وإزالتها قبل اكتمالها، وهذه ضمن خطة الوزارة لحماية نهر النيل.

وأضاف «غانم»، خلال تصريحات تليفزيونية على شاشة «extra news»، أن هناك خطة في الوزارة لحماية نهر النيل من التلوث، وكذلك إدارة منظومة المياه في مصر، وهي مستمرة سواء في الأيام العادية أو في الإجازات، كما أنهم يتابعون مناسيب المياه في الترع باستمرار، منوها بأن الردم من أخطر أنواع التعدي لأنه يتسبب في تقليل مجرى المياه.

وأشار المتحدث باسم وزارة الموارد المائية والري، إلى أن عملية تطهير المجاري المائية تكلف 600 مليون جنيه سنويا، منوها بأن من يلقي ردما في مجرى النيل يقوم بإزالته على نفقته الخاصة، كما تم إزالة نحو 63 ألف حالة تعدي منذ 2015 وحتى الآن، حيث يتم إزالة 10 آلاف حالة تعدي سنويا في المتوسط، والفترة الأخيرة شهدت وعي لدى المواطنين بخطورة التعديات.