تراجع أسعار الخضراوات في أسواق الجملة بأكثر من 30%.. الطماطم بـ3 جنيهات

شهدت أسواق الجملة (العبور و6 أكتوبر)، في ثانِ يوم عمل خلال عيد الأضحى المبارك، تراجعا كبيرا في أسعار الخضروات، بنسب تجاوزت الـ30% مع استقرار الفاكهة.

وأرجع حاتم النجيب، نائب رئيس شعبة الخضر والفاكهة بغرفة القاهرة، في تصريحات لـ«الوطن» أسباب التراجع، إلى تخزين المواطنين الخضروات قبيل عيد الأضحى، ووفرة المعروض، وهو ما أدى إلى تراجع تعاقدات التجار على الخضر، فيما استقرت مبيعات الفاكهة كما هي دون تراجع.

وأشار إلى أن أسواق الجملة تعمل 3 ورديات في اليوم لتلبية احتياجات الأسواق، فيما أشار إلى أن عددا كبيرا من محال التجزئة، لم تعمل بعد لسفر التجار لقضاء عطلة أيام العيد.

ولفت إلى توافر الخضر والفاكهة، ومتابعة عملية ضخها، وتوافرها بالأسواق بالكميات والأسعار المناسبة، لضمان تلبية احتياجات المواطنين.

وأضاف، أن في فترة عيد الأضحى يقل الطلب بشكل كبير على الخضر، بسبب التخزين قبيل عيد الأضحى، فيما يتزايد الإقبال على الفاكهة وخاصة في المصايف.

وأكد النجيب، على انتظام عمل أسواق الجملة على مدار 24 ساعة لتلبية احتياجات المواطنين، وضمان إمداد الأسواق المختلفة بكافة احتياجاتها من الخضر والفاكهة.

وأوضح انتظام حركة سيارات نقل الخضر والفاكهة طوال اليوم لإمداد كافة المنافذ والأسواق بكافة المحافظات.

وتوقع عودة الأسواق إلى معدلاتها الطبيعية خلال أسبوعين، مع استقرار في الأسعار، مؤكدا على أن عمليات إمداد الأسواق بالسلع مستمرة دون توقف، وفقا للمعدلات الطبيعية، وكشف عن أهم الخضروات التي تراجعت، وهي الطماطم لتباع بـ3 جنيهات مقابل 5 جنيهات، والبطاطس تباع بأسعار تتراوح من 7 إلى 8 جنيهات، والبامية بـ7 إلى 15 جنيها، مقابل 25 جنيها، والفاصوليا بأسعار تبدأ من 5 إلى 7 جنيهات.

ويباع البصل من 3.5 جنيه، والخيار من 5 إلى 7 جنيهات، مقابل 10 إلى 12 جنيها للكيلو، والفلفل من 3 إلى 5 جنيهات للكيلو، مقابل 7 جنيهات، والباذنجان من 3 إلى 4 جنيهات للكيلو، مقابل 7 الى 10جنيهات.

فيما استقرت أسعار الفاكهة عند معدلاتها، ليباع العنب بأسعار تتراوح من 12 إلى 15 جنيها، والبطيخ من 30 حتى 50 جنيها، حسب الوزن والنوع، والكانتلوب من 3 إلى 5 جنيهات للكيلو، والتين من 5 إلى 7 جنيهات.