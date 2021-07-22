حفلة تامر حسني العلمين.. يشدو بأغاني فيلم «مش أنا»

حفلة تامر حسني العلمين، تعد أولى حفلات الفنان تامر حسني لصيف 2021، بعد نجاح فيلمه الجديد «مش أنا»، المعروض حاليًا في دور العرض المصرية والعربية.

حفلة تامر حسني العلمين.. هبوط حسني على جمهوره بسقالة على نغمات قولني كلام

حفلة تامر حسني العلمين بالساحل الشمالي، شهدت حضورا جماهيريا، وقدم فيها عشرات الأغنيات، منها «أرجعلي، نور عيني، وكل مرة» بالإضافة إلى أغنياته الجديدة في فيلم «مش أنا».

وبدأ الحفل بهبوط تامر حسني للجمهور من أعلى المسرح على ما يشبه «سقالة» مغطاة باليدات وسط أجواء حماسية مصاحبة لأغنية «قولني كلام» والتي زاد من قوتها المؤثرات البصرية و«fire works» للفنان أحمد عصام.

وأعلن تامر حسني عن تحدي إعلان أحد أفراد الجمهور، حبه لحبيبته ليصمت الجميع ويستمع لصوت نداء المحب لحبيبته، والذي كان مدويا.. ليعلق المطرب قائلًا: «عايزين الطاقة دي تستمر علي طول».

حفلة تامر حسني العلمين قدم فيها أغنية بحبك

وقدم تامر حسني أغنية «بحبك»، والتي قدمها ضمن فيلمه الأخير «مش أنا»، وهي الأغنية التي أثارت جدلا مؤخرا بسبب اعتراض حلا شيحة على مشاهدها إلى جانب بعض المشاهد التي طالبت بحذفها. كما تخلل حفل تامر حسني تقديمه للعديد من أغانيه الاستعراضية بمشاركة dancers .

فيلم «مش أنا» هو البطولة الـ12 للفنان تامر حسني في السينما، بداية من تجربته الأولى «حالة حب» في 2004، وقدم بعد ذلك مجموعة من الافلام، أبرزها سلسلة أفلام «عمر وسلمى» بأجزائها الـ3 مع الفنانة مي عز الدين، وقدم عددًا من الأفلام بعد ذلك، منها «أهواك، تصبح على خير، البدلة، والفلوس».