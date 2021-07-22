تامر حسني يشعل العلمين الجديدة بحفل عالمي ضمن صيف الماسة2021.. صور

أحيا المطرب تامر حسني، مساء أمس الأربعاء، حفلا غنائيا ضخما، ضمن موسم الماسة لصيف2021، وسط العديد من عوامل الإبهار التي نالت إعجاب الجمهور طوال تواجده على خشبة المسرح.

بدا الحفل بهبوط تامر حسني للجمهور من أعلى المسرح على ما يشبه «سقالة» مغطاة باليدات وسط أجواء حماسية مصاحبة لأغنية «قولني كلام» والتي زاد من قوتها المؤثرات البصرية و«fire works» للفنان أحمد عصام.

كما حرص الفنان تامر حسني في بداية الحفل على تحية الجمهور، معربا عن سعادته بتواجده معهم عقب حالة من الغياب وتوقف الحياة وتمنى ألا تعود تلك الحالة مرة أخرى.

وانطلق تامر حسني، ليقدم المزيد من أغانيه المميزة الشهيرة منها «كل مرة»، «وأنا ولا عارف»، و«أكتر حاجة»، و«كفاياك أعذار».. وغيرها.

وأعلن تامر حسني عن تحدي إعلان أحد أفراد الجمهور حبه لحبيبته ليصمت الجميع ويستمع لصوت نداء المحب لحبيبته، والذي كان مدويا.. ليعلق المطرب قائلا: «عايزين الطاقة دي تستمر علي طول».

ثم قدم تامر حسني أغنية «بحبك»، والتي قدمها ضمن فيلمه الأخير «مش أنا»، وهي الأغنية التي أثارت جدلا مؤخرا بسبب اعتراض حلا شيحة على مشاهدها إلى جانب بعض المشاهد التي طالبت بحذفها. كما تخلل حفل تامر حسني تقديمه للعديد من أغانيه الاستعراضية بمشاركة dancers .

وفوجئ الجمهور خلال الحفل بظهور تامر حسني وسطهم يشاركهم الغناء والتقاط ال «سيلفي».. وكرر الموقف مع أكثر من تجمع للجمهور.

تميز الحفل باتباع الإجراءات الاحترازية قبيل دخول أفراد الجمهور، بالإضافة إلى أجواء اللايف العالمية من مسرح ضخم لتامر حسني وإضاءة تامر فوزي ومؤثرات بصرية للفنان أحمد عصام وإضاءة طارق صبري.