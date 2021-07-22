بورصة الدواجن اليوم الخميس 22-7-2021 في مصر

سجلت أسعار بورصة الدواجن اليوم الخميس 22 يوليو الجاري، حالة من الاستقرار، بفضل انخفاض القوة الشرائية من المواطنين تزامنًا مع عيد الأضحى المبارك، وإقبال الكثيرين على ذبح الأضاحي أو شراء اللحوم الحمراء من محلات الجزارة.

وتستعرض «الوطن»، استمرارًا لسلسلة الخدمات التي تقدمها للمتابعين والقراء على مدار اليوم، بورصة الدواجن في السوق المحلية، اليوم الخميس الموافق 22 يوليو، وفقًا لتصريحات عبدالعزيز السيد رئيس شعبة الثروة الداجنة بالغرفة التجارية بالقاهرة، في حديثه لـ«الوطن».

بورصة الدواجن الرئيسية اليوم

ووفقا لرئيس شعبة الدواجن، فإن سعر الكيلو جرام من الدواجن البيضاء في المزرعة تراوح بين 27 و28 جنيهًا، لتصل إلى المستهلك بسعر بين 31.5 و32 جنيهًا.

فيما سجل سعر كرتونة البيض بالمزرعة، إلى 43 جنيهًا، بينما تصل إلى المستهلك بسعر 45 جنيهًا، فيما تراوح سعر الكتكوت في المزارع ما بين 7 إلى 9 جنيهات.

بورصة الدواجن العمومية اليوم

وفي سياق متصل، ترصد «الوطن»، أسعار الدواجن ومشتقاتها وفق بورصة الدواجن العمومية، اليوم الخميس في السوق المحلية، وعدد من المحال التجارية، التي جاءت كما يلي:

- بلغ سعر الكيلو جرام شيش طاووك متبل نحو 55 جنيهًا.

- كما وصل سعر الكيلو جرام من البط اليوم إلى 43 جنيهًا.

- بلغ سعر كيلو جرام من أجنحة الفراخ الفريش نحو 24 جنيهًا.

- سجل سعر الفرخة البلدي اليوم نحو 60 جنيهًا.

- وصل سعر الكيلو جرام من الوراك اليوم الخميس إلى 36 جنيهًا.

- سجل سعر الكيلو جرام من الدبابيس نحو 51 جنيهًا.

- وبلغ سعر كيلو البانيه نحو 81 جنيهًا.

- ووصل سعر الفرخة الكاملة إلى 46 جنيهًا.

- كما استقر سعر الكيلو جرام من الشيش طاووك فريش عند 69 جنيهًا.

وأرج رئيس الشعبة، سبب استمرار أسعار الدواجن على ما هي عليه وعدم انخفاضها، إلى ارتفاع أسعار الأعلاف ومدخلات الإنتاج من الطاقة وغيرها بالإضافة لحلول عيد الأضحى المبارك.