توقعات بارتفاع أسعار الذهب في السوق المصرية.. وعيار 21 يسجل 795 جنيها

أكد تجار الذهب بالغرف التجارية، اليوم الخميس، استمرار ارتفاع الأسعار حتى مساء يوم الجمعة المقبل، وقال التجار إن أيام العيد الثالثة لم تحقق أسعار الذهب سوى 4% فقط من المستهدف خلال أيام عيد الأضحى، مرجعين ذلك إلى تداخل المواسم والركود، ولم تحقق مبيعاتهم في هذا الوقت أي تحرك بسب شراء الأضحية والمصايف.

وأضاف نادي نجيب سكرتير شعبة الذهب والمجوهرات بالغرف التجارية في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، أن أسباب الارتفاع تعود إلى مضاربة المستثمرين على المعدن الأصفر في البورصات العالمية وآليات العرض والطلب، حيث يرتفع الذهب في وقت تراجع المعروض.

وأشار «نجيب» إلى أن تلك المضاربات أدت إلى ارتفاع الأوقية 5 دولارات لترتفع من 1800دولار لـ 1805 دولارات اليوم.

وسجل سعر الجرام عيار 18 نحو 681.93 جنيها، وسعر الجرام عيار 24 بلغ 909.23 جنيهات، وبلغ سعر الجرام عيار 21 نحو 795.6 جنيهًا.

وفيما يخص الجنيه الذهب، فسجل سعره نحو 6.365 ألف جنيه، بينما سجل سعر أوقية الذهب نحو 28.277 ألف جنيه.

ودعا «نجيب» المستثمرين في الذهب بالشراء الآن، لأنه سيرتفع خلال الأيام المقبلة، مشددًاً على أن الذهب سيظل ملاذًا آمنا، وسط مخاوف من أن انتشار سلالة دلتا المتحورة من فيروس كورنا، قد يثبط التعافي الاقتصادي العالمي.

وكان الذهب في المعاملات الفورية، أمس، تراجع بنحو 0.4% إلى 1804.60 دولار للأوقية، وتراجعت العقود الأمريكية الآجلة للذهب 0.6 بالمئة إلى 1804.10 دولارات.

وارتفع الدولار 0.2 % إلى أعلى مستوى في أكثر من ثلاثة أشهر مقابل العملات الرئيسية الأخرى، ما جعل الذهب أكثر تكلفة لحاملي العملات الأخرى.