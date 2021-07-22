عاجل.. مصادر: ضبط «طبيب أسنان الدقهلية» المتهم بقتل زوجته بـ11 طعنة خلال ساعات

كشفت مصادر أمنية حول تفاصيل واقعة قتل طبيبة والمعروفة إعلاميًا بـ «طبيبة الدقهلية»، على يد زوجها طبيب أسنان بقرية شاوة التابعة لمركز المنصورة بمحافظة الدقهلية، عن أن أجهزة الأمن تمكنت من تحديد مكان اختباء الطبيب المتهم بقتل زوجته بـ 11 طعنة في ثالث أيام عيد الأضحى بسبب خلافات زوجية خلال ساعات.

وأضافت المصادر، أن مأمورية من ضبابط إدارة البحث الجنائي بالدقهلية، ووحدة مباحث مركز المنصورة، انطلقت إلى مكان اختباء الطبيب المتهم حيث تبين هروبه إلى أحد أقاربه في شقة دخل المحافظة، لضبطه ومناقشته حول ملابسات الواقعة وتقديمه لجهات المختصة للتحقيق معه.

وقال الدكتور محمود يوسف، شقيق المجني عليها لـ«الوطن»، إنه يطالب بالقصاص لشقيقته المعروفة إعلاميًا بـ «طبيبة الدقهلية»، التي قُتلت على يد زوجها طبيب أسنان بعد أن طعنها 11 طعنة وتركها وفر هاربًا، معبرًا عن حزنه وصدمته لما حدث لأخته الدكتورة ياسمين يوسف، مضيفًا: «القصاص أختي جوزها قتلها وهرب».

قتل طبيبة على يد زوجها طبيب الأسنان

جريمة قتل بشعة شهدتها قرية شاوة التابعة لمركز المنصورة بمحافظة الدقهلية، هزت مواقع التواصل الاجتماعي منذ تداولها، حزنًا على الطبيبة الشابة التي رحلت وهي لم تكمل عامها الـ26 تاركة ثلاثة أطفال، يضيف أخيها: «عارف يعني ايه تدي أختك لدكتور أسنان علشان يحافظ عليها فيقتلها بـ 11 طعنة».

شقيق طبيبة الدقهلية يطالب بالقصاص

يحكي أن شقيقته لديها ثلاثة أطفال أكبرهم يبلغ من العمر سنتين، مستنكرًا أن تكون هذه نهايتها على يد زوجها الذي قتلها: «أديتها لجوزها أمانة بدل ما يصونها يبجبهالك جثة أنا عايز حق أختي».

تلقى بلاغ بقتل طبيبة الدقهلية

خلافات زوجية كانت وراء ارتكاب تلك الجريمة البشعة، التي تم الإبلاغ عنها من قبل أحد الأهالي بعد العثور على جثة سيدة داخل منزلها مصابة بعدة طعنات أودت بحياتها، وعلى الفور تلقى اللواء رأفت عبد الباعث، مدير أمن الدقهلية إخطارًا من اللواء مصطفى كمال، مدير المباحث الجنائية، يفيد بورود بلاغ لسيدة قتلت على يد زوجها الذي يعمل طبيب أسنان.

هرب الزوج بعد تسديد 11 طعنة في زوجته

وانتقلت قوات الأمن على الفور لمكان الحادث، وتبين مقتل طبيبة تدعى «ياسمين حسن» على يد زوجها «محمود.م»، وهي تبلغ من العمر حوالي 26 عامًا، مقيمة بقرية شاوة التابعة لمدينة المنصورة، تم تسديد 11 طعنة نافذة بجسدها داخل منزلها وفر هاربًا وترك أطفالهما الثلاثة.