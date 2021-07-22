طبيب يقتل زوجته بـ11 طعنة في الدقهلية

تكثف مباحث الدقهلية جهود البحث عن طبيب أسنان بقرية «سلنت»، التابعة لمركز المنصورة بمحافظة الدقهلية، بعد اتهامه بقتل زوجته، طبية أسنان، بطعنها بـ«سكين» عدة طعنات لخلاف أسرية بينهما، وفر هاربا، وأمرت النيابة العامة بانتداب الطبيب الشرعي لتشريح الجثة، وصرحت بالدفن بعد ورود تقرير الصفة التشريحية.

تلقى اللواء رأفت عبد الباعث، مدير أمن الدقهلية، إخطاراً من اللواء مصطفى كمال، مدير مباحث المديرية، بورود إشارة من مستشفى المنصورة الدولي، بوصول «ياسمين حسن يوسف»، 26 سنة، طبيبة أسنان، جثة هامدة، نتيجة إصابتها بطعنات متعددة.

وعلى الفور، انتقل ضباط مباحث مركز المنصورة إلى مكان البلاغ، وبالفحص تبين مقتل طبية أسنان تُدعى «ياسمين حسن يوسف»، نتيجة تلقي 11 طعنة نافذة، على يد زوجها، الذي فر هارباً، وتبين أن الطبيبة لديها ثلاثة أطفال، وقد نشب خلاف بينهما، قام على إثرها الأخير بالإمساك بسكين وطعنها بها عدة طعنات نافذة.

وتم تحرير محضر بالواقعة، وبالعرض على النيابة أمرت بتشريح الجثة وبيان أسباب الوفاة، وأمرت عقب ذلك بدفن الجثمان، وقد تم تحرير محضر بالواقعة، رقم 4796 لسنة 2021 بمركز شرطة المنصورة، لاتخاذ الإجراءات القانونية.

كما أمرت النيابة بسرعة ضبط وإحضار الزوج الهارب، وكلفت إدارة البحث الجنائي للتحري عن ظروف وملابسات الواقعة.