وكيل صحة دمياط يتابع سير العمل بأقسام العزل بمستشفيات دمياط

قام الدكتور السيد عبدالجواد، وكيل وزارة الصحة بدمياط، بجولات تفقدية ميدانية لمستشفيات دمياط، شملت كفر سعد المركزى، والزرقا المركزي والسرو المركزي، تفقد خلالها أقسام العزل والحضانات والرعاية المركزة، كما تفقد خزانات الأكسجين وشبكاته.

واطمئن «عبدالجواد»، خلال الجولة، على تقديم الخدمات الطبية بأقسام المستشفيات وقسم العزل، كما ناقش مع الإدارات المعنية تطوير المبانى القديمة بالمستشفيات كما أكد على حسن استقبال المرضى وذويهم وتقديم الدعم النفسي للمرضى.

كما قام الدكتور إبراهيم حافظ مدير إدارة العلاج الحر بمديرية الصحة بدمياط بالمرور على المنشآت الطبية الخاصة، لمراقبة كفاءة الخدمة الطبية المقدمة للمرضى، وتم التأكد من وجود أطباء وتمريض الاستقبال والطوارئ والعناية المركزة، والتأكد من احتياطى أسطوانات الأكسجين وكفاءة شبكة الغازات وتوافر الأدوية والمستلزمات الطبية، وذلك في إطار استمرار اللجان المكونة من مفتشي العلاج الحر للمرور على منشآت طبية خاصة بمركز دمياط ومركز كفر سعد ومدينة دمياط الجديدة.

وفي وقت سابق أعلن الدكتور السيد عبدالجواد وكيل وزارة الصحة بدمياط، استمرار فعاليات تلقي جرعات لقاح فيروس كورونا للمواطنين، خلال أيام عيد الأضحى المبارك، وأكد الدكتور إيهاب محمود المسئول عن مراكز تلقي اللقاح أن كل مراكز تطعيم المواطنين بالمحافظة، تعمل بشكل متصل ومستمر على مدار الساعة دون انقطاع خلال أيام الأسبوع.

وناشد «عبدالجواد» المواطنين بالتسجيل على موقع وزارة الصحة والسكان، لتلقي اللقاح حيث أن فرق العمل بالمراكز تسعى لتوفير سبل الراحة وتيسير الإجراءات على المواطنين.

ونوهت مديرية الصحة بدمياط، بأن من لم يتمكن من الحضور فى الميعاد المقرر له يمكنه الاتصال بهذا الرقم لتعديل ميعاد التطعيم 15335