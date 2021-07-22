صحة دمياط تعلن بدء العمل بمراكز تطعيم جديدة بلقاح كورونا

أعلن الدكتور السيد عبد الجواد، وكيل وزارة الصحة بمحافظة دمياط، اليوم الخميس، بدء العمل بمركزين جديدين للتطعيم بلقاح فيروس كورونا، وهما مركز رأس البر، ومركز دقهلة، ليصبح عدد مراكز تلقي اللقاح على مستوى محافظة دمياط 8 مراكز.

وأكد الدكتور إيهاب إبراهيم، المسئول عن مراكز التطعيم بلقاح كورونا في دمياط، أنه تم تجهيز هذه المراكز لتلقي المواطنين اللقاح طبقاً لمعايير مكافحة العدوى، ومراعاة الإجراءات الاحترازية والوقائية والتباعد الاجتماعي، مشيراً إلى أن مراكز تطعيم المواطنين تعمل بشكل متواصل على مدار الساعة، دون انقطاع خلال أيام الأسبوع.

وارتفع عدد مراكز التطعيم بلقاح كورونا في محافظة دمياط إلى 8 مراكز، هي: مركز القلب والجهاز الهضمي، ومركز الأورام، وبنك الدم الإقليمي، ومركز صحة ثالث بدمياط، ومركز الحي الرابع بدمياط الجديدة، ومركز رأس البر، ومركز دقهلة، ومركز ميت أبو غالب، وذلك تيسيراً على المواطنين، وتوفير سبل الراحة وتيسير الإجراءات.

وأعلن وكيل وزارة الصحة بدمياط، في وقت سابق، استمرار فعاليات تلقي جرعات لقاح فيروس كورونا للمواطنين وذلك خلال ثاني أيام عيد الأضحى المبارك، وناشد «عبد الجواد» المواطنين بالتسجيل علي موقع وزارة الصحة والسكان، لتلقي اللقاح حيث أن فرق العمل بالمراكز تسعى لتوفير سبل الراحة وتيسير الإجراءات على المواطنين.

ونوهت مديرية الصحة بدمياط، بأن من لم يتمكن من الحضور فى الميعاد المقرر له يمكنه الاتصال بهذا الرقم لتعديل ميعاد التطعيم 15335، موضحة أن التسجيل متاح على الموقع الإلكتروني من هـنا

وتشمل المجموعات المستحقة للتطعيم بلقاح كورونا، العاملين في القطاع الطبي، والفئات الأكثر عرضة للإصابة من غير العاملين بالقطاع الطبي، وهم أصحاب الأمراض المزمنة وكبار السن، ثم يجرى تحديد موعدا للمسجلين على الموقع، كما يجرى التواصل معهم من خلال رسالة نصية وتوجيههم إلى مركز القلب والجهاز الهضمي، لتلقي الجرعة الأولى من اللقاح، وعند توجه المواطن لمركز التطعيم، تجرى مراجعة بياناته من خلال بطاقة الرقم القومي.