وكيل صحة دمياط يطمئن على توافر الأدوية والمستلزمات بمستشفيات المحافظة

قام الدكتور السيد عبدالجواد، وكيل وزارة الصحة بمحافظة دمياط، بجولة مسائية لمستشفى رأس البر المركزي، للاطمئنان على تقديم الخدمات الطبية لمستشفيات المحافظة أثناء إجازة عيد الأضحى المبارك، حيث قام مساء أمس الأحد، بالمرور على مستشفى رأس البر المركزى، حيث اطمئن على تواجد الفريق الطبي، وكذلك توافر المستلزمات والأدوية اللازمة.

كما استمع وكيل وزارة الصحة خلال الجولة، لشرح من مدير المستشفى عن مراحل التطوير الحالية للمباني، كما عقد اجتماعا مع الفريق الطبي حثهم فيه على حسن التعامل مع المرضى والتواجد على مدار الساعة، خاصة وأن مصيف رأس البر يشهد ازدحاما شديدا بمناسبة إجازة عيد الأضحى المبارك.

بعد غلق قسم العزل بالسرو وكيل الوزارة يشدد على التوسع في استقبال الحالات العادية

وتفقد وكيل الوزارة، مستشفى السرو المركزي، لمتابعة تقديم الخدمات الطبية لمستشفيات المحافظة، أثناء إجازة عيد الأضحى المبارك، بالمرور على مستشفى السرو المركزى وتفقد أقسام الاستقبال والكلى الصناعى، كما نبه على ضرورة التوسع في استقبال الحالات العادية بعد غلق قسم العزل، كما شدد على ضرورة تواجد الفريق الطبي وحسن التعامل مع المرضى.

كما زار وكيل الوزارة الوضع بمستشفى الزرقا لمتابعة مدى تقديم الخدمات الطبية أثناء إجازة العيد، تفقد خلالها أقسام الطوارئ والحضانات والرعاية للوقوف على معايير جودة الخدمات المقدمة.

وأكد على ضرورة تنفيذ تعليمات الوزيرة والتنبيه على جوده عملية إدارة استهلاك الأكسجين وإجراء المتابعة على مدار الساعة.