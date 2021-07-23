«فيس بوك» يغير شعاره لدعم أولمبياد طوكيو 2020

غيّر موقع التواصل الاجتماعي الشهير «فيس بوك» اللوجو الخاص به لدعم أولمبياد طوكيو 2020، والتي تقام حاليا في العاصمة اليابانية طوكيو، بعد تأجيلها لمدة عام بسبب جائحة فيروس كورونا المستجد «كوفيد 19».

وتقام الألعاب الأولمبية بمشاركة نحو 200 دولة، حيث ينظم هذا الحدث حالياً كل سنتين في السنوات الزوجية، بتناوب الألعاب الصيفية والشتوية بعد أن كانت تقام كلتا المسابقتان كل أربع سنوات، وفي نفس السنة حتى عام 1992. تسمى فترة الأربع سنوات بين سنوات الدورات بأولمبياد.

وتم استلهام هذه الفكرة من الألعاب التي كانت تقام في اليونان في القرن الثامن قبل الميلاد إلى القرن الرابع الميلادي، وتم إنشاء الألعاب الأولمبية الشتوية للرياضات الثلجية والجليدية والألعاب البارلمبية الخاصة بالرياضيين من ذوي الاحتياجات الخاصة، وكذلك الألعاب الخاصة بالرياضيين الذين تتراوح أعمارهم بين 14 و18 عاما.

أدت الحرب العالمية الأولى لإلغاء الألعاب في عام 1916، ثم إلغاءها في عام 1940 وكذلك 1944 بسبب الحرب العالمية الثانية، وبسبب المقاطعات خلال الحرب الباردة كانت المشاركة ضعيفة في أولمبياد عام 1980 و1984.

بدأت اليونان تهتم بإعادة إحياء هذه الألعاب في عام 1821، بعد حرب الاستقلال اليونانية مع الدولة العثمانية، وأول من اقترح ذلك هو الشاعر باناجيوتيس سوتسوس وذلك في قصيدته «حوار الموتى» التي نُشرت عام 1833، وأرسل إلى ملك اليونان أوتو عام 1856 خطابا يقترح عليه تمويل إحياء دائم للألعاب الأولمبية ووافق وكانت أول ألعاب في عام 1859 وسميت باسم «أولمبياد زابا» تكريما له.