ارتفاع إجمالي إصابات كورونا عالميا إلى 193.4 مليون حالة

بلغ إجمالي إصابات فيروس كورونا المستجد «كوفيد 19» حول العالم، 193412833 حالة، فيما وصل مجموع الوفيات جراء الإصابة بالفيروس إلى 4151473 حالة، بينما ارتفعت حالات الشفاء من «كورونا» إلى 175727478حالة.

ارتفاع إجمالي إصابات كوريا الجنوبية إلى 185733 حالة

وأعلنت «الوكالة الكورية لمكافحة الأمراض والوقاية منها»، اليوم، تسجيل 1630 إصابة جديدة بـ«كورونا» و 3 وفيات جديدة خلال الـ24 ساعة الماضية، ليرتفع إجمالي الإصابات إلى 185733 حالة، فيما بلغت الحصيلة الإجمالية للوفيات إلى 2066 حالة.

ومن بين الإصابات الجديدة، كانت هناك 1574 إصابة عدوى محلية و56 إصابة وافدة من الخارج، وفقا لما ذكرته وكالة أنباء «يونهاب» الكورية الجنوبية.

وقررت السلطات الصحية في كوريا الجنوبية، تمديد قواعد التباعد الاجتماعي الحالية في العاصمة «سول» والمدن المجاورة لها لمدة أسبوعين إضافيين. وتخضع «سول» والمدن المجاورة لها حاليا للمستوى 4، وهو أعلى مستوى في مخطط التباعد الاجتماعي.

وكان من المقرر أن تنتهي صلاحية المستوى الحالي في يوم 25 يوليو الجاري، لكن السلطات الصحية قررت تمديد المستوى بالنظر إلى انتشار الموجة الـ4 من «كورونا». وبالتالي فإن التجمعات التي تضم 3 أشخاص أو أكثر، ستكون محظورة أيضا بعد الساعة السادسة مساء لمدة أسبوعين إضافيين.

ارتفاع إجمالي وفيات البرازيل إلى 547016 شخصا

أعلنت وزارة الصحة البرازيلية، مساء أمس الخميس، تسجيل 49757 إصابة و1412 وفاة جديدة بالفيروس، ليبلغ إجمالي الإصابات بـ«كورونا» إلى نحو 19.523 مليون حالة، فيما بلغت الحصيلة الإجمالية للوفيات إلى 547016 شخصا، وفقا لما ذكرته شبكة «روسيا اليوم» الإخبارية الروسية.

وفي المكسيك، أعلنت وزارة الصحة، مساء أمس الخميس، تسجيل 16244 إصابة جديدة و419 وفاة، ليصل إجمالي الإصابات إلى مستوى 2.709 مليون حالة، فيما بلت حصيلة الوفيات في البلاد إلى 237626 شخصا.

وفي إيطاليا، قالت مصادر مطلعة، إن السلطات الإيطالية، قررت تمديد حالة الطوارئ المتعلقة بفيروس كورون المستجد «كوفيد 19» إلى 31 ديسمبر المقبل، وفقا لما ذكرته وكالة الأنباء الحكومية الإيطالية «أنسا».

من جانبها، أشارت وكالة «آكي» الإيطالية للانباء، إنه من المتوقع أن تقر الحكومة في وقت لاحق، إلزامية إبراز الشهادة الصحية اعتبارا من 5 أغسطس المقبل لدخول الباحات الداخلية للحانات والمقاهي والمطاعم، إضافة إلى الصالات الرياضية ودور السينما والمسارح والمتاحف والملاعب والحفلات الموسيقية، وفقا لما ذكرته شبكة «روسيا اليوم» الإخبارية الروسية.

وينبغي أن تدخل الإجراءات الجديدة حيز التنفيذ بحلول 23 يوليو الجاري لتجنب تحول مقاطعات من بينها لاتسيو وسردينيا وصقلية وفينيتو إلى اللون الأصفر بناء على المعايير المعمول بها حاليا، والتي تصنف المناطق بهذا اللون عندما تتجاوز الإصابات بها 50 حالة لكل 100 ألف نسمة.

وفي دولة الاحتلال الإسرائيلي، أعادت سلطات الاحتلال، فرض العديد من القيود المتعلقة بالفيروس، أمس الخمييس، بسبب الارتفاع المطرد، وقصرت الدخول إلى المطاعم وصالات الألعاب الرياضية وغيرها من الأماكن على الأشخاص الذين تم تطعيمهم فقط.

حكومة الاحتلال الإسرائيلي تضيف بريطانيا وجورجيا وقبرص وتركيا إلى قائمة الدول الحمراء

وأضافت حكومة الاحتلال، بريطانيا وجورجيا وقبرص وتركيا إلى قائمة الدول الحمراء، وهي الدول التي يُحظر السفر إليها.

وأشارت وزارة صحة الاحتلال الإسرائيلي، إلى أن إجمالي الإصابات بـ«كورونا»، بلغ 856261 من بينهم 6455 حالة وفاة، و72 حالة خطيرة، فيما تم تطعيم حوالي 61 % من الإسرائيليين بجرعة واحدة على الأقل، وحوالي 56 % بجرعتين.

وقال مكتب رئيس حكومة الاحتلال الإسرائيلي نفتالي بينيت في بيان، إن المجلس الوزاري المصغر لشؤون كورونا وافق على عودة الممر الأخضر في المناسبات التي تضم أكثر من 100 شخص، اعتبارًا من أمس الخميس.

وبموجب «الممر الأخضر»، يمكن فقط للأشخاص الذين تم تطعيمهم أو تعافوا من «كورونا» المشاركة في الأحداث داخل القاعات المغلقة والأماكن الخارجية بتواجد أكثر من 100 شخص في الصالات رياضية والمطاعم والمؤتمرات والمواقع السياحية والمعابد يهودية والمساجد والكنائس.

بدوره، حث خبير كبير في اللقاحات في مايو كلينيك في روتشستر بولاية «مينيسوتا» الأمريكية، جريجوري بولاند، الأمريكيين على تلقي التطعيمات المضادة للفيروس مع استمرارا ارتفاع عدد الإصابات الجديدة في الولايات المتحدة، بسبب سلالة «دلتا» الهندية.

واشنطن: ليس لدينا حاليا أي خطط لتقاسم اللقاحات مع كوريا الشمالية

بدورها، قالت وزارة الخارجية الامريكية، إن واشنطن ليست لها أي نية حاليا لتوفير لقاحات كورونا لـ كوريا الشمالية، وأوضح المتحدث باسم وزارة الخارجية الأمريكية، نيد برايس، خلال مؤتمر صحفي: «ليست لدينا حاليا أي خطط لتقاسم اللقاحات مع كوريا الشمالية. ما زلنا قلقين جدا بشأن وضع حقوق الإنسان والوضع الإنساني هناك»، وفقا لما ذكرته شبكة «روسيا اليوم» الإخبارية الروسية.

عربيا، أكد رئيس لجنة الصحة بالبرلمان التونسي، العياشي زمال، أن التجاذبات السياسية ساهمت في تفشي «كورونا»، وقال لقناة «العربية-الحدث»، إن مواجهة الفيروس تأثرت سلبا بالأزمة السياسية داخل البلاد، مضيفا: «هناك إخفاق كبير في التعامل مع أزمة الوباء».

وأشار زمال، إلى أن البنية التحتية الصحية في تونس مهترئة، مؤكداً أن فتح الحدود دون اتخاذ إجراءات احترازية كان خطأ جسيما، متوقعا، انفراجة في الأزمة خلال شهرين، وتابع رئيس لجنة الصحة بالبرلمان التونسي، قائلا، إن الضغط يقل الآن على المستشفيات.

وأكد زمال، أن هناك وفرة في اللقاحات حالياً، موضحا أن مساعدات الدول الشقيقة ساعدت تونس في ذلك.

إسبانيا: سنبدأ توزيع 7.5 مليون جرعة من لقاحات كورونا على دول أخرى الأسبوع الجاري

وأعلن رئيس الوزراء الإسباني بيدرو سانشيز، أن بلاده ستبدأ هذا الأسبوع بتوزيع 7.5 مليون جرعة من لقاحات كورونا على دول أخرى، معظمها في أمريكا اللاتينية، مضيفا في تصريح لشبكة «سي إن إن» الإخبارية الأمريكية، إن اللقاحات ستوزع عبر «آلية كوفاكس» الدولية خلال الفترة حتى نهاية العام الحالي.

وأضاف سانشيز، أن المجتمع الدولي يجب أن يبدي تضامنا في تقديم اللقاحات إلى كوبا.

وفي سياق متصل، اعتبرت المتحدثة باسم «البيت الأبيض «جين ساكي»، أمس الخميس، أن معارضة بكين لتحقيق منظمة الصحة العالمية بشأن مصدر الفيروس غير مسؤولة وخطيرة، موضحة للصحفيين، «الآن ليس وقت المماطلة».

وكانت «اللجنة الحكومية للصحة» الصينية، أعلنت في وقت سابق، عن رفضها لمقترح منظمة الصحة حول المرحلة الثانية من التحقيق في أصل «كورونا»، وقال نائب رئيس اللجنة، «تسنج يي شين»، إن هذه الخطة لا تحترم العلم والفطرة السليمة.

من جانبه، قال رئيس «المركز الصيني لمكافحة الأمراض والوقاية منها»، «قاو فو»، إنه تلقى 3 جرعات من لقاحات صينية مضادة للفيروس، يختلف كل منها من حيث النوع والشركة المصنعة، ولم يشعر بأي جانب من جوانب عدم الراحة، وفقا لما ذكرته صحيفة «ليانخه زاوباو» السنغافورية، أمس الأول الأربعاء.

وأوضح قاو، أنه فعل ذلك من منطلق الثقة في لقاحات البلاد، وفقا لما ذكرته وكالة أنباء «شينخوا» الصينية.