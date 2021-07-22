خبيرة لغة جسد تحلل مشهد السيسي والمجند على العجلة: «تواضع وثقة ولياقة»

على دراجة بسيطة، ووسط عدد من المجندين، أجرى الرئيس عبد الفتاح السيسي، جولة فجر اليوم الخميس في ثالث أيام عيد الأضحى المبارك، بمدينة العلمين الجديدة، حيث دار حوار بينه وبين أحد المجندين المرافقين له، وتبادل كلاهما أطراف الحديث حول أحوال الحياة والعمل، وهو ما أظهره مقطع الفيديو الخاص بالجولة.

بساطة الرئيس السيسي في التحدث مع المواطنين، لم تكن جديدة، فقد اعتاد المواطنون على توقفه دائما في الشوارع للقائهم وسماع مشكلاتهم واحتياجاتهم بنفسه، وهو ما حدث مع المجند البسيط فجر اليوم.

وتعليقًا على هذا الشأن، قالت الدكتورة رغدة السعيد، خبيرة لغة الجسد، إن قيادة الرئيس دراجة كانت هي محور الموضوع، حيث يشير الفيديو إلى تمكن الرئيس بشكل كبير من قيادة الدراجات، لأنه حينما يقود الشخص دراجة يقتصر تركيزه على القيادة فقط، ولكن الرئيس استطاع التحدث والقيادة بدرجة التركيز نفسها.

رغدة السعيد: الرئيس امتص رهبة المجند.. ويده الثابتة دليل على الثقة

وأضافت «السعيد» لـ«الوطن»، أن الرسائل التي وجهها الرئيس السيسي للمجند الذي سار بجانبه، مثل «واطحن نفسك» ظهرت بتلقائية شديدة، وبدت أنها دون تحضير، لافتة إلى أن الرئيس استطاع امتصاص رهبة المجند عن طريق قيادة الدراجة، والتحدث معه وتبادل الضحك، وطلب التحدث بشكل مباشر قائلًا «خليك دوغري أنا عارف بتوع أشمون كويس».

وأشارت خبيرة لغة الجسد، إلى أن النصائح التي أعطاها الرئيس للمجند، إذا سمعها أحد دون مشاهدة الفيديو، سيعتقد أن هذا الحديث يدور في إطار مؤتمر أو ندوة كبيرة، ولن يخطر بباله أن ذلك الحديث المنمق والجاد خلال قيادة دراجة.

كما أوضحت، أن المشهد يُظهر الرئيس في شكل بسيط وبقوام رياضي، ومع الناس على الأرض، حيث يتحدث في صميم مشكلاتهم، ويتدخل في تفاصيل التفاصيل، ومع ذلك بدى ثابتًا دون أن تتحرك يده أو قدمه خلال القيادة، وهو ما يدل على الثقة بالنفس واللياقة العالية.

وتابعت، أن سفر الرئيس وقت مصايف المواطنين وفي إجازة عيد الأضحى، هي رسالة للرئيس مفاداها، «أنا واحد منكم».