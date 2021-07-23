مصرع شخص وإصابة 3 في حادثي سير بسوهاج

لقي عامل مصرعه في تصادم بين سيارة ملاكي ومركبة «توك توك» بنجع الزرابي بدائرة مركز أخميم بسوهاج، ونُقلت الجثة لمشرحة مستشفى أخميم المركزي، كما أصيب 3 أشخاص إثر تصادم سيارة أجرة ودراجة بخارية بدائرة مركز دار السلام جنوب شرق المحافظة، ونُقل المصابون لمستشفى دارالسلام المركزي.

وتلقت غرفة عمليات طوارئ مديرية الصحة بسوهاج، بلاغًا بحدوث تصادم بين سيارة ملاكي ومركبة «توك توك» بنجع الزرابي بدائرة مركز أخميم، وانتقل إلى مكان الواقعة مأمور وضباط مباحث المركز، وتبين من المعاينة والفحص مصرع محمد السيد محمود، 20 سنة، عامل، ويقيم المطرية محافظة القاهرة.

ونُقلت الجثة لمشرحة مستشفى سوهاج الجامعي، وحُرر محضر بالواقعة، وأُخطرت النيابة العامة للتحقيق، وتم التحفظ علي المركبتين بديوان مركز شرطة أخميم.

وتلقى مركز شرطة دار السلام بلاغًا بحادث تصادم تروسيكل بسيارة أجرة بقرية أولاد سالم بدار السلام، وانتقل إلى مكان الواقعة ضباط مباحث المركز، وتبين من المعاينة والفحص، إصابة كل من عماد حمدى محمد، 23 سنة، باشتباه ما بعد الارتجاج، وهاجر ناصر عبدالعاطي، 17 سنة، بكسر بالكاحل الأيمن، وعرفات محمد محمود 21 سنة، بكدمات وسحجات بالجسم.

ونُقل المصابون لمستشفى دارالسلام المركزي، وحُرر محضر بالواقعة، وأُخطرت النيابة العامة للتحقيق، ورُفعت آثار الحادث من الطريق.