أسعار الذهب اليوم.. ارتفاع طفيف وعيار 21 بـ790 جنيها

سجلت أسعار الذهب اليوم الجمعة 23 يوليو 2021، ارتفاعا طفيفا في قيمتها، عقب تذبذب بين الانخفاض والارتفاع أمس الخميس.

أسعار الذهب في محلات الصاغة

وشهدت أسعار الذهب ارتفاعا طفيفا في محلات الصاغة صباح اليوم، ليباع عيار 24 بـ903 جنيهات، وعيار 21 بـ790 جنيها، كما بلغ عيار 18 بقيمة 677 جنيها، أما الجنيه الذهب فبلغ سعره 6 آلاف و320 جنيها.

سعر الأوقية اليوم

وبلغت قيمة أوقية الذهب عالميا اليوم 1802 دولار.

تحركات الذهب عالميا

ارتفعت أسعار الذهب أمس الخميس، عقب صدور بيانات إعانات البطالة الأمريكية خلال الأسبوع الأخير، والتي جاءت مخالفة لتوقعات الأسواق بصورة سلبية، ما أضعف الدولار الأمريكي في مقابل ارتفاع أسعار الذهب.

وخلال الساعة الأخيرة، ارتفعت العقود الفورية لمعدن الذهب بنحو 0.12% واستطاعت الوصول إلى مستويات 1,805.63 دولار للأوقية، فيما شهدت العقود الآجلة لمعدن الذهب ارتفاعا بنسبة 0.15% خلال اليوم وصعدت إلى مستويات 1,806.15 دولار للأوقية.

أسباب ارتفاع الذهب أمس

ارتفعت أسعار الذهب نتيجة سلبية البيانات الاقتصادية الصادرة في الولايات المتحدة اليوم، والتي كشفت عن تسجيل مؤشر إعانات البطالة الأمريكية خلال الأسبوع الأخير، أسوأ قراءة منذ مايو الماضي، حيث عاد المؤشر لتسجيل قراءة أعلى من 400 ألف طلب من جديد.

وفي السياق ذاته، ساهمت قرارات البنك المركزي الأوروبي في تحسين أسعار الذهب خلال اليوم، حيث كشف بيان السياسة النقدية الصادر عن البنك خلال اليوم، إلى جانب تصريحات محافظ البنك، كريستين لاجارد، عن ارتفاع متوقع في معدلات التضخم، ما يعزز ارتفاع أسعار الذهب باعتباره ملاذ آمن.

آراء تجار الذهب والمجوهرات في الغرف التجارية

وقال نادي نجيب، سكرتير شعبة الذهب والمجوهرات في الغرف التجارية، إنّ الذهب يتجه نحو الارتفاع خلال الفترة المقبلة، موضحا أنّ مضاربات المستثمرين بطرح أطنان من الذهب ساهمت في انخفاضه، وبعد شرائهم أمس الخميس لتلك الأطنان عاد الذهب للارتفاع مرة أخرى، ما أدى إلى ارتفاع الذهب محليا.