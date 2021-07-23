الغربية: لا زيادة في تعريفة المواصلات بعد زيادة أسعار الوقود

أعلن ديوان محافظة الغربية، اليوم، عن عدم وجود أي زيادات في تعريفة أجرة النقل والمواصلات بكل المواقف العمومية والفرعية على مستوى القرى والمراكز.

لجان لمتابعة انتظام سير حركة النقل والمواصلات

وقال الدكتور طارق راشد رحمي محافظ الغربية، إنه أصدر توجيهاته إلي رؤوساء مجالس المدن والأحياء بضرورة تشكيل لجان من الرقابة والمتابعة للوقوف على انتظام سير حركة النقل والمواصلات الواصل بين خطوط مراكز المحافظة.

ردع أي سائقين مخالفين لقرارات التعريفة الموحدة والثابتة

وشدد محافظ الغربية في توجيهاته العاجلة إلى اللواء علاء يوسف مدير المواقف بالغربية، بضرورة تكليف مديري المواقف الفرعية بأهمية ردع أي سائقين مخالفين للقرارات التعريفة الموحدة والثابتة، لعدم وجود أي زيادات في أسعار السولار والمازوت.

وأشار محافظ الغربية في توجيهاته إلي التنسيق الكامل بين رؤوساء مجالس المدن والأحياء ومسؤولي الجهات المرورية من رجال الشرطة باتخاذ كافة الإجراءات القانونية والإدارية، مع أي مخالفات محتملة من جانب السائقين مع الركاب بشكل فوري وعاجل لضمان انتظام حركة السير والمواصلات العامة.

وناشد محافظ الغربية المواطنين بالتواصل الفوري على الرقم (01281189769)، والمخصص من إدارة مواقف الغربية في حالة أي زيادة في تعريفة الركوب لجميع الخطوط الداخلية والخارجية، وذلك على مدار 24 ساعة طوال أيام الأسبوع، أو التواصل مع غرفة العمليات المركزية بالمحافظة على الرقم (0403341233)، والتي تقوم بدورها بالمتابعة المستمرة على مدار اليوم مع غرف العمليات الفرعية بالمراكز والمدن والأحياء.

زيادة أسعار البنزين وثبات السولار

يذكر أن وزير البترول والثروة المعدنية، أصدر القرار رقم 1483 لسنة 2021، بتحديد سعر اللتر من بنزين 80 أوكتين للمستهلك بـ675 قرشا، بدلًا من 650 قرشا، وسعر اللتر من بنزين 92 أوكتين للمستهلك بـ800 قرش، بدلا من 775 قرشا، وبنزين 95 بـ900 قرش، بدلا من 875 قرشا، وذلك بزيادة قدرها 25 قرشا على الأنواع الثلاثة «80 و92 و95».

كما تم تثبيت سعر بيع السولار عند 6.75 جنيهات للتر، وكذلك سعر بيع المازوت للقطاع الصناعى عند 3900 جنيه للطن.