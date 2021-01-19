هتوفر 1200 جنيه.. مميزات تحويل السيارة للعمل بالغاز والخطوات المطلوبة

قال المهندس عبدالفتاح فرحات، رئيس شركة «غازتك» التابعة لوزارة البترول، خلال حديثه ببرنامج «الحياة اليوم» إن القيادة السياسية ووزارة البترول وضعت خطة تهدف تحويل من 70 لـ80 ألف سيارة للعمل بالغاز بشكل سنوي، وهناك خطة لمضاعفة ذلك العدد مستقبلا، وأضاف أن عدد السيارات الملاكي التي من المتوقع تحويلها قريبا سيكون عدد أكبر، نظرًا للفارق السعري الكبير بين سعر الغاز والبنزين.

وتستعرض «الوطن» مميزات تحويل السيارة للعمل بالغاز الطبيعي بدلًا من البنزين وخطوات التحويل وفق الصفحة الرسمية لشركة غازتك على موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك النحو التالي:

مميزات عمل السيارة بالغاز الطبيعي

الغاز الطبيعة موفر للمال فعلى سبيل المثال في حال استهلاك 10 لترات غاز يوميًا، يتم توفير 1200 جنيه شهريًا في حال تحويل السيارة للعمل بالغاز بدلًا من البنزين، أي ما يعادل 54% من مصاريف البنزين.

الغاز الطبيعي غير ملوث للبيئة.

خطوات تحويل السيارة للعمل بالغاز الطبيعي بدلًا من البنزين

يتم التوجه لأي مركز من مراكز غازتك بمختلف أنحاء الجمهورية، ويقوم الفنيون المتخصصون بفحص السيارة للتأكد من صلاحية المحرك وتحديد طقم التحويل وسعة الأسطوانة المناسبة للسيارة.

يتم تجهيز الأوراق المطلوبة الخاصة بصورة البطاقة الشخصية، الرقم القومي، رخصة السيارة، إيصال كهرباء أو مياه، ثم تحديد يوم للتحويل.

يقوم الفنيون بتركيب طقم التحويل وتثبيت أسطوانة الغاز وتركيب جميع الوصلات المطلوبة، ويتم الحفاظ على معدلات الأمان العالية في عمليات الصيانة والتشغيل من خلال الاحتفاظ بالمواصفات القياسية خلال تركيب طقم التحويل.

بعد التحويل يتم شحن السيارة بالغاز، وإحكام ربط جميع الوصلات وضبط السيارة بأجهزة الضبط الخاصة، والتأكد أن نسب العادم في الحدود المسموح بها طبقا للمواصفات.

يتم إعادة السيارة للعميل بعد تجربتها للعمل بالغاز الطبيعي، بعد إعطائه شهادة ضمان وشهادة منشأ للمرور، وكتيب الصيانة ويكون للعميل حرية التغيير بين نظام عمل السيارة بالغاز أوالبنزين.