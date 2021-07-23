الأورمان توزع لحوم 40 عجلا بلدية على الأولى بالرعاية بأسيوط (صور)

أكد اللواء عصام سعد محافظ أسيوط، ذبح 40 عجلًا بقريًا بلديًا وتوزيع لحومها على الأسر المستحقة والأولى بالرعاية والأكثر احتياجا بالقرى والنجوع، وذلك بمناسبة عيد الأضحى المبارك، وبالتنسيق مع جمعية الأورمان.

وأكد محافظ أسيوط الدور الهام والحيوي لمؤسسات المجتمع المدني والجمعيات الأهلية في تخفيف الأعباء عن كاهل المواطنين، والعمل جنبًا الى جنب مع الجهاز التنفيذي للمحافظة، للتيسير عن المواطنين وتوفير احتياجاتهم، من خلال تقديم الرعاية الاجتماعية لهم خاصة في الأعياد والمناسبات.

وأشاد المحافظ بجهود جمعية الأورمان، والتي تساهم بشكل فعال في رفع المعاناة عن كاهل المواطن واستهداف القرى الأكثر احتياجاً، مؤكداً توفير الدعم اللازم وتكاتف وتضافر كافة الجهود من أجل تحسين مستوى معيشة تلك الأسر.

من جانبه، أوضح محمد سعد مدير فرع جمعية الأورمان بأسيوط، أنه على مدار أيام العيد ذُبح 40 عجلًا بقريًا تحت إشراف الطب البيطري وتوزيعها على المستحقين بالقرى الأكثر احتياجًا بالتنسيق مع مديرية التضامن الاجتماعي، وفقاً لكشوف الاستحقاق للحالات التي تم تحديدها من خلال أبحاث ميدانية للوصول إلى الفئات المستهدفة وضمان وصول الدعم لمستحقيه وادخال البهجة والسرور على تلك الأسر.

ولفت إلى مراعاة تطبيق كافة الإجراءات الإحترازية والوقائية أثناء الذبح، وكذا عند توزيع اللحوم موجهًا الشكر لمحافظ أسيوط ورؤساء المراكز والأحياء لدعمهم لجهود الجمعية وأنشطتها التنموية وبرامج دعم الأسر الأكثر احتياجاً والمرأة المعيلة، والحرص على تذليل كافة العقبات وضمان وصول الدعم لمستحقيه وتوفير حياة كريمة للمواطنين.