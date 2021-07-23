تنفيذ مشروعات «حياه كريمة» بـ41 قرية و740 تابعا بالشرقية

أشاد الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية، بالمبادرة الرئاسية لتطوير قرى الريف المصري، والتي تمثل إنجازاً غير مسبوق للدولة المصرية، التي رصدت 700 مليار جنيه لتنفيذ مشروعات متكاملة في مجالات مياه الشرب والصرف الصحي والتعليم والصحة والكهرباء والإتصالات والزراعة، بهدف تحسين حياة المواطنين، وتغيير حياة الريف المصري بالكامل.

ولفت المحافظ إلى أن الرئيس عبدالفتاح السيسي حرص على أن يتواكب تنفيذ هذا المشروع التنموي العملاق مع الإعلان عن ميلاد الجمهورية الجديدة، القائمة على مبادئ الديمقراطية والمساواة والمواطنة، للتأكيد على أن حياة كريمة للمواطنين هي الحق الأول من حقوق الإنسان.

وأضاف المحافظ أن إختيار مركز الحسينية جاء بعد دراسة متأنية لإحتياجات المواطنين بالقرى التي تعاني من نقص شديد في الخدمات لتدخل 41 قرية و740 تابعًا، ضمن المبادرة الرئاسية لتطوير الريف المصري مؤكداً أن أعمال التطوير الجارية بقرى مركز الحسينية تسير على قدم وساق وذلك من خلال التنسيق والتكامل بين المحافظة والشعبة الهندسية للقوات المسلحة لسرعة إنجاز المشروعات ودخولها الخدمة لتغيير شكل الحياة إلى الأفضل

وأوضح محافظ الشرقية، وضع خطط استباقية لتنفيذ 600 مشروع في قطاعات (مياه الشرب والصرف الصحي – الشباب والرياضة – الصحة والإسعاف – الأبنية التعليمية – الغاز الطبيعي – مجمعات الخدمات الحكومية والزراعية – الكباري وتأهيل الترع – التليفونات – الطرق الداخلية والمحلية – الكهرباء والانارة)، لافتًا إلى أنه جار العمل حاليا علي تنفيذ 203 مشروعات في قطاعات ( مياه الشرب والصرف الصحي – الشباب والرياضة – الصحة والاسعاف – الأبنية التعليمية – الغاز الطبيعي – مجمعات الخدمات الحكومية – الكباري وتأهيل الترع)، إضافة الي تطوير 5716 منزلًا ضمن مبادرة سكن كريم.

وأكد أن الأعمال تسير بشكل منتظم وبقفزات سريعة عن الجدول الزمني المحدد، ويتم التنسيق مع كافة الجهات لتذليل أي عقبات تقف أمام التنفيذ.