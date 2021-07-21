حملات مكثفة لرفع الإشغالات بمدن ومراكز الشرقية

تزامناً مع إحتفال المواطنين بعيد الأضحى المبارك تكثف مراكز ومدن محافظة الشرقية، حملاتها اليومية لرفع الإشغالات المخالفة نتيجه تعدي أصحاب المحال التجارية والباعة الجائلين على حرم الطرق والشوارع الرئيسية والتي تتسبب في اختناقات مرورية بالشوارع، فضلاً عن متابعة تطبيق الإجراءات الاحترازية والوقائية لمكافحة انتشار فيروس كورونا حفاظاً على سلامة المواطنين.

وشنت رئاسة مركز ومدينة الزقازيق حملة على المقاهي والكافتيريات للتأكد من تطبيق الإجراءات الإحترازية، أسفرت الحملة عن ضبط مقهيين بقرية طاروط بنطاق المركز وتم مصادرة 32 شيشة وإتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين.

كما شنت رئاسة مركز ومدينة بلبيس حملة مكبرة لإعادة الإنضباط بطول طريق بلبيس - القاهرة، حيث تم رفع كافة شون الأغنام والجمال وفك كافة الشوادر بداية من ميدان الحصان وبطول طريق عبدالمنعم رياض وطريق أبو سمران من الإتجاهين حتي كارتة رسوم بلبيس، وأسفرت الحملة عن إزاله 75 فرش جزاره و إشغال مخالف و تحرير 6 محاضر إشغال طريق.

ووجه الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية رؤساء المراكز والمدن والأحياء بضرورة التنسيق مع إدارة مرور الشرقية والإدارات الفرعية التابعه لها بالمراكز لتكثيف الحملات المرورية والدورية على الطرق العامه والرئيسية للتصدى لكافة المخالفات ولتحقيق الإنضباط بالشوارع ومواجهه ظاهرة التعدي على حرم الطريق لتحقيق أقصى سيوله لحركة السيارات وعبور المواطنين فضلا عن متابعه تطبيق الإجراءات الإحترازية والوقائية لمكافحة إنتشار فيروس كورونا بنطاق المحافظة حرصاً على سلامة المواطنين.